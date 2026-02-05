  • Dólar
Alertan por intentos de estafas que utilizan el nombre del Hospital San Juan Bautista

El Ministerio de Salud advirtió sobre maniobras fraudulentas realizadas a través de WhatsApp. Aseguran que el principal centro de salud provincial no contacta pacientes para asignar turnos ni solicita datos personales por mensajería o llamadas.

5 Febrero de 2026 12.33

El Ministerio de Salud de Catamarca emitió una advertencia a la comunidad tras detectarse intentos de estafa que utilizan el nombre del Hospital Interzonal San Juan Bautista, el principal centro sanitario de la provincia.

Según informaron desde la cartera sanitaria, en los últimos días el hospital recibió denuncias de pacientes que aseguraron haber sido contactados mediante WhatsApp con el supuesto objetivo de asignar turnos para vacunación. En algunos casos, los mensajes solicitaban validar información personal o realizar determinadas acciones desde el teléfono.

Ante esta situación, desde el Hospital San Juan Bautista aclararon que no realizan contactos proactivos con pacientes para otorgar turnos de vacunación, consultas médicas ni ningún otro tipo de prestación o servicio. Además, remarcaron que la institución no solicita datos personales, códigos de validación ni confirmaciones a través de WhatsApp, llamadas telefónicas o redes sociales.

Desde el Ministerio de Salud pidieron a la población mantenerse alerta y no responder este tipo de mensajes ni brindar información personal, con el objetivo de evitar posibles fraudes.

Asimismo, recomendaron que, ante cualquier duda o consulta, los usuarios se comuniquen exclusivamente a través de los canales oficiales del Hospital Interzonal San Juan Bautista o del Ministerio de Salud de Catamarca.

