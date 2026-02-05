Avanza en Catamarca la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Desde principios de enero continúa en Catamarca y en todo el país la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

La estrategia tiene como objetivo fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida, anticipándose a la circulación del virus durante el invierno, período en el que se incrementan las infecciones respiratorias.

La vacuna contra el VSR es considerada una herramienta clave para la prevención de cuadros graves como bronquiolitis y neumonía en lactantes, y brinda protección hasta los seis meses de edad. Además, contribuye a reducir de manera significativa las hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves en bebés.

Desde el sistema de salud se recordó que la vacunación es gratuita, no requiere orden médica y que las personas gestantes deben concurrir con el certificado que acredite las semanas de embarazo al momento de recibir la dosis.