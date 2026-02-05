  • Dólar
Avanza en Catamarca la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

La inmunización está dirigida a personas embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación y busca proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida, de cara a la temporada invernal.

5 Febrero de 2026 09.10

Desde principios de enero continúa en Catamarca y en todo el país la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

La estrategia tiene como objetivo fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida, anticipándose a la circulación del virus durante el invierno, período en el que se incrementan las infecciones respiratorias.

La vacuna contra el VSR es considerada una herramienta clave para la prevención de cuadros graves como bronquiolitis y neumonía en lactantes, y brinda protección hasta los seis meses de edad. Además, contribuye a reducir de manera significativa las hospitalizaciones por infecciones respiratorias graves en bebés.

Desde el sistema de salud se recordó que la vacunación es gratuita, no requiere orden médica y que las personas gestantes deben concurrir con el certificado que acredite las semanas de embarazo al momento de recibir la dosis.

