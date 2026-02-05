ATE reclamó la apertura de paritarias y apuntó a intendentes por el gasto en festivales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó formalmente la apertura de paritarias para discutir una recomposición salarial para los empleados públicos en la provincia de Catamarca. Así lo confirmó el secretario general del gremio, Ricardo Arévalo, quien señaló que el pedido ya fue presentado ante las autoridades correspondientes.

En declaraciones a Radio Valle Viejo, Arévalo sostuvo que cualquier incremento salarial debe ser acorde a las necesidades reales de los trabajadores estatales, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento del costo de vida.

En la misma línea, el dirigente gremial adelantó que ATE también elevará el reclamo a los intendentes de los distintos municipios de la provincia, con el objetivo de que se otorgue una recomposición de los haberes a los empleados municipales.

En ese marco, Arévalo cuestionó a los jefes comunales que destinan recursos a la realización de festivales y actividades recreativas, mientras se niegan a otorgar mejoras salariales a los trabajadores. Según expresó, esas prioridades evidencian una falta de compromiso con la situación económica de los empleados municipales.