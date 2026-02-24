Operativo "Vuelta al Cole": habrá atención el jueves con turnos programados

En el marco del Operativo "Vuelta al Cole", el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una intensa jornada de controles médicos destinada a garantizar el ingreso al ciclo lectivo 2026. Durante la actividad fueron atendidos 150 niños, niñas y adolescentes, quienes accedieron a distintas evaluaciones de salud necesarias para el inicio escolar.

La convocatoria evidenció una fuerte participación de las familias, lo que permitió concretar un total de 1.000 prácticas de salud en una sola jornada. La magnitud de la asistencia obligó a reorganizar la modalidad de atención para los próximos días, con el objetivo de asegurar una atención ordenada y eficiente.

Controles por franjas etarias

Del total de 150 personas atendidas, la distribución por edades fue la siguiente:

50 niños y niñas de 4 a 6 años.

100 niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años.

Las prácticas realizadas abarcaron diferentes especialidades y controles integrales, en línea con los requisitos sanitarios exigidos para el ingreso escolar. La jornada permitió avanzar significativamente en la cobertura de exámenes médicos previos al inicio de clases, concentrando en un solo día una amplia batería de evaluaciones.

Alta concurrencia y reorganización de turnos

La gran concurrencia registrada durante la jornada generó que algunas personas no pudieran completar los controles previstos. Ante esta situación, desde la organización se dispuso la entrega de turnos para el jueves 26 de febrero a quienes no lograron ser atendidos.

En consecuencia, se informó que ese día solo se atenderá con turno programado, medida orientada a evitar aglomeraciones y garantizar que cada paciente reciba la atención correspondiente dentro de los tiempos previstos.

La decisión busca ordenar la demanda y asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan completar los requisitos sanitarios antes del inicio formal del ciclo lectivo 2026.

Continuidad del operativo durante marzo

El Ministerio de Salud confirmó que el Operativo "Vuelta al Cole" se extenderá durante todos los martes y jueves del mes de marzo, ampliando así las oportunidades para realizar los controles obligatorios.

Las prestaciones incluidas en el operativo comprenden:

Clínica médica

Pediatría

Odontología

Vacunación

Nutrición

Cardiología

Enfermería

Además de las prácticas médicas, se desarrollan talleres recreativos y educativos en sala de espera, orientados a generar un espacio de acompañamiento para niños y familias mientras aguardan la atención.

Esta modalidad integral permite no solo cumplir con los requisitos formales para la escolaridad, sino también promover hábitos saludables y brindar información preventiva en un contexto accesible y organizado.

Libreta Sanitaria y plazos de presentación

Desde la cartera sanitaria se recordó que es indispensable asistir con la Libreta Sanitaria, ya que constituye el único documento de salud válido para el ingreso escolar. La correcta presentación de este documento resulta clave para completar el trámite de inscripción y garantizar la constancia oficial de los controles realizados.

Asimismo, se informó que, según la Resolución N°001/2024 emitida por los ministerios de Salud y Educación, los padres, tutores o encargados de la inscripción podrán presentar los controles médicos hasta el último día del mes de mayo. Este plazo otorga un margen adicional para aquellas familias que aún no hayan podido completar la totalidad de las prácticas requeridas.

Un dispositivo clave para el inicio del ciclo lectivo 2026

El Operativo "Vuelta al Cole" se consolida así como una herramienta central en la preparación sanitaria previa al inicio de clases. Con 150 chicos atendidos en una sola jornada y 1.000 prácticas realizadas, la iniciativa refleja tanto la demanda existente como la capacidad organizativa para responder a ella.

La continuidad durante marzo y la reorganización mediante turnos programados apuntan a sostener el ritmo de atención, garantizando que cada estudiante pueda comenzar el ciclo lectivo 2026 con los controles médicos correspondientes, en cumplimiento de la normativa vigente y con la documentación exigida.