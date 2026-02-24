Peligra el inicio de clases en Catamarca: ATECA adhiere al paro nacional

El calendario oficial de la provincia fija el 2 de marzo de 2026 como la fecha de inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, la vuelta a las aulas en Catamarca se encuentra en riesgo debido a la convocatoria a un paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.

La medida fue anunciada por CTERA en rechazo a la Reforma Laboral, y su impacto podría sentirse con fuerza en la provincia. La coincidencia entre la fecha de la protesta y el comienzo de clases coloca en un escenario de incertidumbre a miles de alumnos y familias que aguardaban el inicio del nuevo año escolar.

En Catamarca, la entidad de base que representa a la organización nacional es Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca, el gremio mayoritario de la docencia local. La conducción sindical confirmó oficialmente su adhesión a la medida de fuerza, lo que incrementa la posibilidad de que el ciclo lectivo no comience con normalidad.

El posicionamiento de ATECA

A través de un escueto posteo en redes sociales, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca comunicó su decisión de acompañar el paro nacional. En el mensaje, la entidad expresó que "adhiere al paro nacional de CTERA entendiendo que el desfinanciamiento educativo perjudica a la educación pública y a sus trabajadores".

El planteo sitúa en el centro de la discusión el impacto presupuestario sobre el sistema educativo y las condiciones laborales del sector. La adhesión de ATECA no sólo implica una definición política y sindical, sino que además tiene un efecto concreto en el funcionamiento de las escuelas públicas provinciales, dado el peso representativo que posee el gremio en el ámbito local.

De este modo, el conflicto adquiere una dimensión directa sobre el inicio de clases, ya que la medida nacional coincide exactamente con la fecha establecida para el regreso de los estudiantes a las aulas.

El resto de la Intersindical y la postura de SUTECA

En el escenario provincial, además de ATECA, integran la Intersindical docente otros gremios que, hasta el momento, no se han pronunciado públicamente respecto de la convocatoria nacional. No obstante, sí lo hizo SUTECA, sindicato que se encuentra por fuera del armado de los gremios denominados oficialistas.

La entidad conducida por Juan Godoy confirmó también su adhesión al paro nacional. Con esta definición, el escenario sindical suma otro actor relevante que respalda la medida, ampliando el alcance potencial de la protesta en el territorio provincial.

Por ahora, los demás gremios que conforman la Intersindical no han fijado postura pública, lo que deja abierto un margen de expectativa sobre el grado final de acatamiento que tendrá la medida en Catamarca.

Paritarias en un clima de tensión

En paralelo al anuncio del paro, mañana miércoles se producirá un encuentro clave entre los gremios docentes y el Gobierno provincial en el marco del inicio de una nueva instancia paritaria. Participarán ATECA, SADOP, SIDCA, UDA y SUTECA.

La convocatoria a la mesa de negociación se da en un contexto que, como es habitual en la antesala del ciclo lectivo, se anticipa como "caliente" y marcado por la proximidad del comienzo de clases.

La simultaneidad entre el debate salarial y la medida de fuerza nacional agrega un componente adicional de tensión. Mientras los gremios se preparan para discutir condiciones laborales y salariales con el Ejecutivo provincial, la definición de adherir al paro nacional instala un escenario de presión que podría condicionar el desarrollo normal del calendario escolar.

Incertidumbre en la comunidad educativa

Con el 2 de marzo señalado en la agenda oficial como el inicio del ciclo lectivo 2026, la adhesión de ATECA y SUTECA al paro nacional convocado por CTERA introduce un factor de incertidumbre que atraviesa a toda la comunidad educativa.

Los ejes del conflicto, según lo planteado por los gremios, se centran en:

El rechazo a la Reforma Laboral.

La denuncia de desfinanciamiento educativo.

La defensa de la educación pública y de sus trabajadores.

A pocos días del regreso a las aulas, la provincia se encamina a un comienzo de clases atravesado por el conflicto sindical. El resultado de la paritaria y el nivel de adhesión al paro nacional serán determinantes para saber si el ciclo lectivo 2026 podrá iniciarse con normalidad o si el calendario escolar sufrirá su primera interrupción antes de comenzar.