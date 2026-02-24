CATA cerró el verano con casi 5.000 visitantes

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) culminó la temporada de verano con un balance que refleja un marcado interés por su propuesta cultural: 4.854 visitantes recorrieron sus salas durante los meses de diciembre, enero y febrero.

El espacio, perteneciente al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, consolidó así una temporada con números significativos, en la que tanto turistas como residentes eligieron acercarse a su propuesta que combina arte, patrimonio y tecnología.

El comportamiento mensual de las visitas mostró un crecimiento sostenido a lo largo del verano:

Enero: 2.172 visitantes (44,7% del total).

Diciembre: 1.264 visitas.

Febrero: 1.418 visitas.

Enero se posicionó como el mes de mayor movimiento, concentrando casi la mitad del total de asistentes de la temporada. Febrero, por su parte, superó el registro inicial de diciembre, lo que evidencia una tendencia ascendente en el flujo de público incluso hacia el cierre del período estival.

Presencia internacional y alcance global

Uno de los datos más relevantes de la temporada fue la presencia de turistas extranjeros, especialmente durante febrero, cuando se registraron 25 visitantes provenientes de 13 países.

Los países de origen fueron:

Bolivia

España

Perú

Israel

Colombia

Italia

Alemania

Japón

Estados Unidos

Chile

Australia

Francia

Brasil

Este abanico de procedencias posiciona al CATA como un destino con proyección internacional, ampliando su alcance más allá del público local y nacional. La diversidad de nacionalidades registradas en un solo mes refuerza la visibilidad del centro como un espacio atractivo para visitantes de distintas partes del mundo.

Un espacio educativo desde su inauguración

Desde su inauguración a fines de septiembre de 2025, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada se ha consolidado también como un destino educativo elegido por numerosas escuelas y grupos de toda la provincia.

Las salas interactivas y las actividades lúdicas permiten una aproximación diferente al patrimonio catamarqueño, mediante recorridos dialogados y participativos. En estas visitas, los asistentes no solo observan, sino que se convierten en protagonistas de una experiencia que integra:

Conocimiento

Historia

Tecnología

El enfoque participativo y la dinámica interactiva transforman la visita en una experiencia pedagógica que complementa el aprendizaje formal y fomenta la curiosidad.

Visitas guiadas con reserva previa

Ante la creciente demanda de instituciones educativas, grupos y contingentes, el CATA invita a coordinar las visitas con reserva previa para garantizar una experiencia personalizada y de calidad.

La modalidad de organización establece que las instituciones interesadas deben:

Enviar un mensaje de WhatsApp al 383-4220467.

Indicar fecha, horario preferido y cantidad de visitantes.

Aguardar la confirmación oficial.

Esta dinámica busca asegurar la disponibilidad de guías especializados, permitiendo que cada grupo cuente con acompañamiento profesional y atención acorde a sus necesidades.

Ubicación y horarios de atención

El Centro de Arte y Tecnología Aplicada está ubicado en Sarmiento 613, Capital, y ofrece un esquema amplio de horarios para facilitar el acceso del público.

Los horarios de apertura son:

Lunes a viernes:

9 a 14 hs

15 a 20 hs

Sábados, domingos y feriados:

17 a 21 hs

Un dato central es que la entrada es libre y gratuita, lo que refuerza su carácter inclusivo y accesible para toda la comunidad.

Consolidación de un espacio cultural en crecimiento

El cierre de la temporada de verano con 4.854 visitantes confirma el posicionamiento del CATA como un espacio cultural de referencia. La combinación de arte, tecnología y patrimonio, junto con su carácter interactivo, lo convierte en una propuesta que atrae tanto a residentes como a turistas.

El crecimiento sostenido entre diciembre y febrero, el protagonismo de enero como mes de mayor afluencia y la presencia de visitantes de 13 países delinean un escenario de expansión y consolidación.

A pocos meses de su inauguración, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada muestra indicadores que reflejan interés, participación y proyección, consolidándose como un punto de encuentro cultural que integra educación, turismo y tecnología en el corazón de la Capital.