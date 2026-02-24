Catamarca en el Cofesa: anticipan la campaña antigripal 2026 y refuerzan la Red Nacional de Emergencia

La provincia de Catamarca participó de una nueva reunión del Comité Federal de Salud (COFESA), ámbito en el que se abordaron diferentes temáticas vinculadas a la política sanitaria nacional y a la articulación con las jurisdicciones. En representación de la provincia asistió la ministra de Salud, Johana Carrizo, quien formó parte del intercambio en el que se evaluó el escenario sanitario actual, se compartieron lineamientos para el año en curso y se reforzó el trabajo conjunto entre Nación y las provincias.

El encuentro tuvo como eje central la coordinación de estrategias frente a los desafíos sanitarios que se proyectan para 2026, con especial atención en la prevención de enfermedades respiratorias, la organización de los servicios de emergencia y el fortalecimiento de redes federales de atención.

Adelantamiento de la campaña antigripal 2026

Uno de los puntos más relevantes tratados en la reunión fue el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal 2026, que se lanzará el 11 de marzo. La decisión fue adoptada por la cartera sanitaria nacional en respuesta al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios en el país.

Según se informó durante el encuentro, la medida se fundamenta en dos factores centrales:

El adelanto sostenido de la circulación de virus respiratorios en los últimos años.

La presencia de una nueva variante de Influenza H3N2, que incrementa la necesidad de anticipar la estrategia de inmunización.

El objetivo de esta decisión es evitar formas graves de la enfermedad que puedan impactar en la población y, al mismo tiempo, prevenir situaciones que comprometan el funcionamiento de los servicios de salud. La planificación temprana busca reducir la presión sobre el sistema sanitario y fortalecer la prevención como herramienta principal de política pública.

Fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia

Otro de los temas destacados fue el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia, con el propósito de optimizar la respuesta ante eventuales situaciones de desastre. En este marco, se invitó a las jurisdicciones a avanzar en la construcción de protocolos estandarizados que permitan una intervención eficaz, veloz y estratégica.

La estandarización de procedimientos apunta a garantizar una respuesta coordinada entre Nación y provincias, reduciendo tiempos de actuación y mejorando la organización de recursos en escenarios críticos. El trabajo articulado se presenta como un eje clave para consolidar un sistema sanitario preparado ante contingencias.

Nuevo circuito de facturación y red federal de centros tratantes

Durante la reunión también se convocó a las provincias que aún no firmaron a adherir al convenio que permitirá a los hospitales de sus jurisdicciones ingresar formalmente al nuevo circuito de facturación y pago de prestaciones. Esta medida apunta a ordenar y formalizar los mecanismos administrativos vinculados a las prestaciones de salud.

En paralelo, se destacó el rol estratégico de la red federal de centros tratantes, integrada por:

15 hospitales de referencia

Correspondientes a 9 jurisdicciones del país

Esta red tiene como finalidad garantizar que la derivación de pacientes se realice al centro más cercano a su domicilio, con un tiempo estimado de 45 minutos desde que la denuncia ingresa al sistema. La optimización de los tiempos de traslado y la organización territorial de la atención fueron señaladas como pilares para mejorar la eficiencia del sistema.

Consumo de sustancias y nuevo Plan Nacional de Alzheimer

El encuentro también incluyó la presentación de los resultados del séptimo estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de secundaria, realizado en 2025. Si bien no se detallaron cifras en esta instancia, la exposición permitió actualizar el panorama sobre esta problemática y poner en agenda nuevas líneas de intervención.

Finalmente, se brindaron detalles del nuevo Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, que pone el foco en la prevención y en la implementación de mesas de trabajo con referentes de cada jurisdicción. El objetivo es acompañar las acciones que se desarrollan en cada provincia, atendiendo a las necesidades locales específicas y fortaleciendo la articulación federal.

La participación de Catamarca en este nuevo encuentro de COFESA se inscribe en un esquema de trabajo coordinado entre Nación y provincias, donde la planificación anticipada, la estandarización de protocolos y la construcción de redes federales aparecen como ejes centrales para enfrentar los desafíos sanitarios del próximo año.