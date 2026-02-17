Alivio en la Patagonia: declaran contenido el foco ígneo tras la pérdida de 16 mil hectáreas

Tras un período de extrema incertidumbre y lucha ininterrumpida contra los elementos, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) ha emitido un comunicado que marca un punto de inflexión en la crisis ambiental que afecta a la Patagonia argentina. Después de más de un mes y medio de combate directo y vigilancia constante, el incendio que azotaba el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, ha sido declarado oficialmente como "contenido". Esta noticia llega como un alivio necesario tras una temporada caracterizada por la devastación de los bosques nativos y la amenaza persistente sobre las comunidades locales y los recursos turísticos de la región cordillerana.

Es fundamental comprender que la denominación técnica de un incendio como "contenido" no implica el fin de la emergencia, sino que establece que el perímetro del fuego se ha consolidado y que el avance de las llamas logró ser detenido. Según el parte oficial de la AFE, este logro fue posible gracias a las tareas coordinadas en el marco del Comando Unificado, junto a la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. El operativo, calificado de alta complejidad, permitió frenar el frente ígneo, aunque la vigilancia activa debe sostenerse ante el riesgo latente de reactivaciones por eventuales cambios meteorológicos, especialmente ante pronósticos de temperaturas elevadas y vientos intensos.

El cambio en la dinámica del incendio ha estado estrechamente vinculado a las condiciones del tiempo en la zona. En los últimos días, el descenso de las temperaturas, la llegada de precipitaciones y hasta la ocurrencia de nevadas sorpresivas en los sectores más elevados de Chubut se convirtieron en aliados estratégicos para el trabajo de los brigadistas. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego mantiene su alerta sobre la zona, respaldando la decisión de sostener un despliegue operativo que incluye guardias, recorridas terrestres y vigilancia aérea para asegurar que los puntos calientes no vuelvan a encenderse.

La magnitud de la emergencia se refleja en las cifras contundentes que acompañan el operativo desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y las carteras provinciales. A lo largo de más de dos meses, trabajaron en el terreno un total de 473 personas, de las cuales 329 integraron el personal de línea, abocado a tareas directas de control y combate, mientras que 144 se desempeñaron en funciones de apoyo logístico y técnico. Esta coordinación permitió sostener una estrategia integral que combinó recursos humanos, maquinaria y medios aéreos en una zona de difícil acceso y condiciones variables.

El balance de daños tras el inicio del fuego en diciembre es doloroso: las llamas se extendieron sobre más de 16 mil hectáreas de bosques nativos y plantaciones dentro de Los Alerces. A nivel provincial, Chubut perdió en total más de 50 mil hectáreas por la acción combinada de varios focos ígneos. El impacto ambiental y social incluyó la evacuación de turistas, el cierre temporal de rutas provinciales y nacionales, y daños materiales significativos sobre viviendas y establecimientos rurales en sectores como Puerto Patriada.

Tras la estabilización del foco principal, los portales de acceso al parque han reabierto y la actividad turística comienza un proceso de reactivación paulatina. Las actividades recreativas en el lago Futalaufquen y en los ríos de la zona se encuentran habilitadas bajo ciertas restricciones, mientras el Comando Unificado mantiene recorridos y vigilancia sobre los puntos que aún mantienen temperaturas elevadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa nuevas precipitaciones que podrían contribuir a enfriar las zonas más remotas. Aunque el incendio está bajo control, las autoridades advierten que no ha sido extinguido aún, por lo que los equipos de combate permanecerán en la zona para prevenir nuevas emergencias en un contexto de sequía persistente.