Infraestructura clave para el oeste provincial

Tinogasta fortalece su horizonte educativo con la construcción de la nueva Escuela Técnica Profesional

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública avanza en una obra estratégica de más de 2.200 m² que busca garantizar el arraigo y la formación técnica de excelencia para los jóvenes de la región.

17 Febrero de 2026 15.56

La consolidación de un sistema educativo robusto y adaptado a las exigencias del siglo XXI encuentra un nuevo hito en el departamento de Tinogasta. Bajo la gestión del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, la construcción de la nueva Escuela Técnica Profesional se posiciona como una pieza fundamental de la arquitectura pedagógica del oeste provincial. Esta obra no solo responde a una necesidad edilicia, sino que se proyecta como un catalizador de oportunidades para las nuevas generaciones, permitiendo que la juventud local acceda a una formación técnica de alta calidad sin abandonar su comunidad.

Una infraestructura moderna y funcional al servicio del saber

El proyecto destaca por una envergadura que supera los 2.200 m² de superficie cubierta, diseñados bajo criterios de funcionalidad y modernidad. El edificio ha sido concebido para albergar dinámicas de aprendizaje práctico y teórico de manera simultánea, asegurando que cada espacio cumpla con las demandas actuales de la educación técnica. La distribución de la institución contempla áreas críticas para el desarrollo académico y administrativo:

  • 12 aulas laboratorio: Espacios equipados con mesadas y mobiliario fijo diseñados para prácticas específicas.
  • Taller general: Un área destinada exclusivamente a las actividades técnicas fundamentales.
  • Salón de Usos Múltiples (SUM) y Cocina: Sectores para la integración y el bienestar estudiantil.
  • Áreas de gestión y salud: Incluye sala de profesores, sector administrativo y una sala de primeros auxilios.
  • Conectividad y seguridad: Incorporación de sistemas de corrientes débiles con cámaras de seguridad, red de internet y sistema de voz mediante parlantes para una comunicación interna eficiente.
  • Protección integral: Red contra incendio equipada con sistema de cañerías y bombas.

Innovación constructiva y adaptabilidad pedagógica

Para garantizar la durabilidad y la eficiencia en los plazos de ejecución, la obra combina el sistema tradicional con el sistema en seco, empleando placas cementicias y estructuras metálicas. Esta metodología constructiva no solo ofrece una mayor adaptabilidad a las necesidades pedagógicas contemporáneas, sino que asegura una infraestructura moderna y segura, capaz de resistir el uso intensivo propio de una escuela técnica de estas características.

Inversión en el futuro y el arraigo local

La nueva Escuela Técnica Profesional de Tinogasta representa una inversión concreta en la educación sostenida. Al brindar herramientas académicas y técnicas de vanguardia, el Estado provincial fomenta el crecimiento, el conocimiento y el trabajo dentro del propio territorio. 

Este proyecto es, en esencia, una apuesta por el arraigo local, fortaleciendo el desarrollo productivo del oeste y ampliando las oportunidades laborales de los jóvenes en su propia tierra. Con esta obra, la provincia se encamina a consolidar un espacio que no solo forma técnicos, sino que genera las bases para el futuro progreso económico de la región.

