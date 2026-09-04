Catamarca comenzó a vivir la Fiesta de la Protección de la Virgen del Valle

En un clima de profunda devoción y alegría, durante la mañana de este viernes 4 de septiembre se llevó a cabo la Bajada de la Sagrada Imagen, dando inicio a la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, cuando se cumplen 22 años del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2004.

La tradicional ceremonia fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, quien llevó en sus brazos a la Madre Morena. Lo acompañaron el rector del Santuario Catedral, Pbro. Juan Ramón Cabrera, y otros sacerdotes del clero catamarqueño. El momento estuvo acompañado por los fieles y devotos ubicados en el templo, quienes recibieron a la Reina del Valle con pañuelos agitados, vivas y aplausos. La Imagen se acerca así a sus hijos para vivir tres días de oración y gratitud, en agradecimiento por tantas gracias recibidas de Dios por su intercesión.

La celebración se desarrolla en el marco del recuerdo del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2004, una fecha que permanece vinculada a esta expresión de fe y a la protección de la Virgen del Valle.

El Santo Rosario y la primera celebración eucarística

Tras la colocación de la Imagen cuatro veces centenaria de la Morenita del Valle en la urna celeste, Mons. Urbanč rezó el Santo Rosario junto a los fieles y devotos congregados en el Santuario.

También participaron de este momento de fe mariana quienes siguieron la ceremonia a través de la transmisión por las redes sociales y los medios de comunicación. Posteriormente, se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Leandro Roldán, capellán mayor del Santuario Catedral.

La jornada contempla además nuevas celebraciones y momentos de oración:

• 11.00: Celebración eucarística.

• 18.00: Celebración eucarística.

• 19.00: Adoración Eucarística y rezo del Santo Rosario.

• 20.00: Celebración eucarística.

De esta manera, el Santuario Catedral vive una intensa jornada de oración y celebración en el comienzo de la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle.

La Virgen del Valle viajará a Piedra Blanca

Las actividades de este viernes también contemplan una presencia especial de la imagen de Nuestra Madre del Valle en San José de Piedra Blanca. A las 16.30, la Imagen partirá hacia Piedra Blanca para estar presente en las celebraciones en honor del Beato Mamerto Esquiú, en el marco del 5º aniversario de su Beatificación.

Su arribo a Callejón Hondo está previsto para las 17.00. Allí participará de la procesión junto con la imagen del Beato Esquiú. La procesión finalizará en el templo de San José, donde posteriormente se celebrará la Santa Misa, en una jornada que reunirá las celebraciones en honor de dos figuras centrales de la fe católica en Catamarca.

El programa para mañana

La Fiesta de la Protección continuará mañana, sábado 5 de septiembre, con el tema: "Dar gracias, signo de amor y reconocimiento". La programación prevista para la jornada comenzará temprano y contará con los siguientes momentos:

• 7.00: Misa en acción de gracias.

• 8.15: Rezo del Santo Rosario.

• 9.00: Misa en acción de gracias.

• 11.00: Bautismos.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el traslado de la Imagen original de la Virgen del Valle hacia Valle Chico, previsto para las 13.30.

El recorrido hacia Valle Chico

La Imagen de la Virgen del Valle recorrerá un extenso circuito hasta llegar a la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, en Valle Chico. El recorrido previsto será por las siguientes arterias:

• Calles Sarmiento, República y Maipú.

• Avenida Güemes.

• Avenida Hipólito Irigoyen.

• Rotonda.

• Avenida Bicentenario.

• Polideportivo Policial.

• Nuevamente por Avenida Bicentenario.

• Avenida Manuel Navarro.

• Loteo Marcolli.

• Avenida Bicentenario.

• Rotonda.

• Avenida Los Minerales.

• Barrio Parque Sur.

• Nuevamente por Avenida Los Minerales.

• Avenida 15.

• Avenida 51.

• Calle 20.

• Avenida 39.

• Calle 16, hasta llegar a la capilla Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 17.00 se celebrará la Santa Misa en la Capilla de Valle Chico.

El regreso de la Madre Morena al Santuario

Una vez finalizada la celebración en Valle Chico, se iniciará el regreso de la Imagen hacia el Santuario Catedral. El itinerario previsto para el retorno incluye Calle 18, Avenida 27, Avenida 12, Rotonda, salida por Avenida 15, Avenida 2 Norte, paso por el primer puente, Avenida Sal Gema, Rotonda, Avenida Misiones, Avenida Ocampo y calle San Martín, para finalmente ingresar al Santuario.

Debido a la visita de la Madre Morena a la comunidad de Valle Chico, se informó que a las 18.00 no habrá Misa en el Santuario Catedral.

Así, a 22 años del sismo del 7 de septiembre de 2004, Catamarca comenzó a vivir una nueva edición de la Fiesta de la Protección de la Virgen del Valle, con jornadas marcadas por la oración, la gratitud y la presencia de miles de fieles y devotos que acompañan a la Reina del Valle en cada uno de los momentos previstos.