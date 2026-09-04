Realizarán un simulacro de evacuación por sismo en el Palacio Legislativo

La Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgo, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevará adelante este viernes 4 de septiembre, a partir de las 10 horas, un simulacro de evacuación en el Palacio Legislativo de la Provincia.

La actividad tendrá como objetivo poner a prueba los procedimientos de respuesta ante una situación de emergencia y permitirá evaluar tanto el funcionamiento de los mecanismos de evacuación como la coordinación entre los diferentes organismos que intervienen en este tipo de situaciones. El ejercicio tendrá como hipótesis de riesgo un sismo y contemplará la evacuación de todas las personas que se encuentren en el edificio al momento de su realización. Entre ellas se incluirán trabajadores, legisladores y visitantes.

La iniciativa forma parte de las acciones permanentes de preparación y prevención ante emergencias que el organismo desarrolla de manera continua junto a instituciones públicas y privadas.

Un ejercicio para poner a prueba la capacidad de respuesta

El simulacro buscará recrear una situación de emergencia a partir de la hipótesis de un movimiento sísmico. A partir de ese escenario, se pondrán en funcionamiento los procedimientos previstos para garantizar la evacuación de quienes se encuentren dentro del Palacio Legislativo.

El ejercicio permitirá analizar la respuesta ante una situación de estas características y observar el desarrollo de las acciones de evacuación en un edificio donde diariamente desarrollan sus tareas trabajadores y legisladores, además de recibir a visitantes. La jornada tendrá como propósito evaluar diferentes aspectos de la actuación ante una emergencia, entre ellos:

Los procedimientos de evacuación.

La respuesta de las personas presentes en el edificio.

La articulación entre los organismos participantes.

La coordinación de las tareas durante el operativo.

La actividad será coordinada por la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgo, organismo encargado de conducir el desarrollo general del ejercicio.

Participarán fuerzas de seguridad

Durante el simulacro se desplegará un operativo conjunto con la participación de diferentes organismos de seguridad y respuesta ante emergencias. Formarán parte del ejercicio:

Policía de la Provincia .

. Bomberos Voluntarios de Capital .

. SAME .

. Subcomisaría del Palacio Legislativo .

. Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgo, a cargo de la coordinación.

La participación conjunta de estos organismos permitirá poner en práctica la articulación necesaria ante una situación de emergencia y evaluar la coordinación entre las distintas áreas que deben intervenir frente a un eventual riesgo.

La actividad se desarrollará bajo un esquema organizado para recrear las condiciones previstas en la hipótesis del simulacro y analizar la respuesta de las instituciones involucradas.

Cortes preventivos

Como parte del operativo, se realizarán cortes preventivos de circulación en distintos puntos próximos al Palacio Legislativo. Las interrupciones previstas alcanzarán las siguientes intersecciones:

Ayacucho y Esquiú .

. Junín y República.

Desde la organización solicitaron a conductores y peatones transitar con precaución durante el desarrollo del ejercicio y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.

Los cortes forman parte de las medidas preventivas previstas para garantizar el correcto desarrollo del simulacro y permitir el despliegue de los organismos que participarán de la actividad. La presencia de personal en las zonas involucradas será parte del dispositivo organizado para acompañar las acciones de evacuación y regular la circulación durante el tiempo que demande el ejercicio.

La capacitación previa del personal

El simulacro de este viernes contará con una instancia previa de preparación destinada a las personas que desarrollan sus tareas en el Palacio Legislativo. El lunes 31 de agosto se realizó una capacitación teórica dirigida al personal del edificio. La actividad estuvo orientada a brindar conocimientos y pautas de actuación frente a posibles situaciones de emergencia.

Esta instancia formativa se incorporó como una etapa previa al ejercicio práctico y forma parte del proceso de preparación que permitirá evaluar posteriormente la aplicación de los procedimientos durante el simulacro.

La capacitación tuvo como objetivo aportar herramientas y conocimientos vinculados con la respuesta ante situaciones de riesgo, en un trabajo previo a la evacuación programada para este viernes.

Una política permanente de prevención

La actividad se enmarca en las acciones de preparación y prevención ante emergencias que la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgo desarrolla de manera continua junto a organismos públicos y privados.

El objetivo de estas iniciativas es brindar conocimientos y herramientas que contribuyan a fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad ante situaciones de emergencia. En este contexto, el simulacro previsto en el Palacio Legislativo permitirá poner en práctica los procedimientos de evacuación y evaluar la articulación entre las distintas instituciones que intervienen frente a un escenario de riesgo.

Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que se continúa fortaleciendo la preparación, la capacitación y la coordinación de los organismos de respuesta, como parte de una política permanente de prevención y gestión del riesgo.

De esta manera, el ejercicio previsto para las 10 horas de este viernes en el Palacio Legislativo reunirá a trabajadores, legisladores, visitantes y organismos especializados en una instancia destinada a evaluar los mecanismos de actuación ante la hipótesis de un sismo y reforzar la preparación frente a situaciones de emergencia.