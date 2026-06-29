Alumnos de La Fray interpretaron el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina

Estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú participaron de la grabación de un video institucional en el que interpretaron el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina (LSA), una propuesta orientada a fortalecer la inclusión y a resignificar los símbolos patrios desde una mirada accesible para toda la comunidad.

La actividad reunió a alumnos, docentes y directivos de la institución educativa en una experiencia colectiva que buscó integrar el aprendizaje de la Lengua de Señas Argentina con la expresión del sentimiento patriótico. La iniciativa se plasmó en una producción audiovisual desarrollada especialmente para difundir el valor de la comunicación inclusiva dentro del ámbito escolar.

La grabación en la Plaza de la Reforma de la UNCA

La producción audiovisual se realizó en la Plaza de la Reforma de la UNCA y estuvo a cargo del equipo del Centro de Comunicación de la UNCA. El espacio universitario fue el escenario elegido para registrar la interpretación del Himno por parte de los estudiantes, quienes participaron activamente de la propuesta junto con docentes y autoridades de la escuela.

La presencia de directivos y educadores acompañando la actividad reflejó el respaldo institucional a un proyecto que combina educación, participación estudiantil y accesibilidad. La grabación del video institucional permitió además dar visibilidad a una experiencia pedagógica que comenzó a gestarse varios años atrás y que hoy se materializa en una producción colectiva.

Un proyecto nacido durante la pandemia

La actividad forma parte de un proyecto impulsado por la profesora Fátima Jurado Marrón, quien explicó que la iniciativa comenzó a tomar forma durante el período de pandemia, luego de capacitarse en Lengua de Señas Argentina.

"Quise trasladar esos conocimientos al aula y encontré el acompañamiento de los directivos para desarrollar este proyecto. Es una propuesta que une el patriotismo con la comunicación inclusiva dentro de la escuela".

De acuerdo con lo expresado por la docente, el objetivo fue llevar al ámbito educativo las herramientas adquiridas en su formación en LSA y transformarlas en una experiencia concreta de aprendizaje y participación para los estudiantes. El acompañamiento institucional permitió que la propuesta se desarrollara dentro de la escuela y creciera hasta convertirse en una producción audiovisual de alcance comunitario.

Cómo se interpreta el Himno en Lengua de Señas Argentina

Uno de los aspectos centrales del proyecto fue explicar que la interpretación del Himno en Lengua de Señas Argentina no implica una traducción literal de cada palabra del texto original.

"La Lengua de Señas Argentina no se interpreta palabra por palabra. Se toman las ideas principales de cada verso y se expresan a través de las señas, la expresión corporal y la emoción. Es una interpretación donde el sentimiento patriótico ocupa un lugar central".

La docente destacó que la LSA posee una estructura propia y que, en este tipo de interpretaciones, el mensaje se construye a partir de las ideas esenciales de cada estrofa. Las señas, la expresión corporal y la carga emocional adquieren un papel fundamental para transmitir el sentido del Himno y el sentimiento patriótico que representa.

De este modo, la propuesta no se limita a reproducir palabras, sino que busca comunicar el significado profundo de los versos mediante recursos expresivos propios de la Lengua de Señas Argentina.

Una experiencia educativa y colectiva

La participación de los alumnos de La Fray en esta producción audiovisual representó una experiencia que articuló aprendizaje, trabajo en equipo y compromiso con la inclusión. La iniciativa reunió a estudiantes, docentes y directivos en torno a un objetivo común: acercar uno de los principales símbolos patrios a una forma de comunicación accesible y valorada dentro de la comunidad educativa.

La grabación del Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina en la Plaza de la Reforma de la UNCA dejó plasmado el resultado de un proyecto nacido durante la pandemia y sostenido por el trabajo conjunto de la escuela y la universidad. A través de las señas, la expresión corporal y la emoción, los estudiantes ofrecieron una interpretación que buscó poner en primer plano tanto el sentimiento patriótico como la comunicación inclusiva dentro del ámbito educativo.