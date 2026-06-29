VIDEO: un perro argentino fue clave para rescatar con vida a dos niños en Venezuela

En medio de las tareas de búsqueda y rescate que se desarrollan en Venezuela tras los terremotos que golpearon al país, un equipo argentino logró participar del rescate con vida de dos niños que permanecían atrapados entre los escombros de una estructura colapsada. La operación tuvo como protagonista a Bart, uno de los perros rescatistas que integra el contingente militar argentino desplegado en la zona del desastre.

La participación del animal fue determinante para localizar a los menores. Su intervención permitió identificar el punto preciso donde se encontraban las víctimas, facilitando el trabajo de los equipos de rescate que continuaban la búsqueda entre los restos de la construcción derrumbada.

El episodio representó uno de los momentos más significativos de las tareas desarrolladas por el contingente argentino en territorio venezolano, en un contexto marcado por las consecuencias humanas y materiales que dejaron los movimientos sísmicos registrados días atrás.

El papel decisivo de Bart durante la operación

El éxito del operativo estuvo directamente relacionado con el trabajo realizado por Bart, integrante del equipo de perros rescatistas que acompaña al contingente militar argentino.

De acuerdo con la información difundida, el animal ingresó a un túnel abierto entre los escombros, donde logró detectar señales que indicaban la presencia de personas con vida. Tras esa intervención, el perro marcó presencia positiva, una señal que permitió a los equipos modificar la estrategia de búsqueda y concentrar los esfuerzos en un punto específico de la estructura colapsada.

Gracias a esa indicación fue posible redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto, donde finalmente fueron encontrados con vida los dos menores que permanecían atrapados bajo los restos del edificio.

La actuación de Bart fue considerada esencial para alcanzar el resultado del operativo y permitió que los rescatistas concentraran sus esfuerzos en el sitio indicado por el animal.

Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada. Fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente argentino, que ingresó a un túnel... — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) June 29, 2026

El reconocimiento al trabajo del equipo argentino

El rescate fue destacado oficialmente por el Ministerio de Defensa, que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. "Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela. Esta tarde, durante las tareas de búsqueda y rescate, infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada", expresó el organismo al informar sobre el resultado de la operación.

El mensaje puso de relieve la participación de los infantes de marina argentinos, quienes trabajaron junto al perro rescatista durante la intervención que permitió localizar a los niños.

Una vez concluida la misión, Bart recibió un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas presentes en el lugar. El homenaje fue realizado como agradecimiento por el desempeño demostrado durante el operativo de rescate y por la contribución que hizo posible el hallazgo de los menores con vida.

Una tragedia que dejó miles de víctimas

La operación de rescate se desarrolló en el marco de la tragedia que afecta a la República Bolivariana de Venezuela, donde los terremotos provocaron una emergencia de enormes dimensiones.

Según la información disponible, la tragedia comenzó el miércoles 24 de junio, cuando se registraron dos primeros sismos. Posteriormente se produjeron las correspondientes réplicas, que agravaron la situación y dieron continuidad a las tareas de búsqueda y asistencia. Cuatro días después de los movimientos sísmicos, el balance reflejaba la magnitud del desastre.

Las cifras difundidas indican:

1.450 personas fallecidas.

3.150 personas heridas.

70 mil personas desaparecidas.

Estos números evidencian la gravedad de la emergencia y explican la continuidad de los operativos de búsqueda entre estructuras derrumbadas, donde todavía se intenta localizar sobrevivientes.