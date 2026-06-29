Salud intensifica los operativos de control focal y descacharrado: ¿en qué barrios?

El Ministerio de Salud de Catamarca dio a conocer el nuevo cronograma semanal de control focal y eliminación de inservibles, en el marco de las acciones preventivas destinadas a evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

Las tareas forman parte de la estrategia sanitaria que se viene desarrollando para reducir los posibles criaderos del mosquito y reforzar las medidas de prevención en distintos sectores de la ciudad.

Los operativos estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, que trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

Las intervenciones comprenderán tanto controles focales en los domicilios como jornadas específicas de descacharrado en barrios determinados, con el objetivo de disminuir la presencia de recipientes que puedan acumular agua y favorecer la reproducción del vector.

Control focal: los barrios

De acuerdo con el cronograma informado, las tareas de control focal se desarrollarán desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio. Los operativos se llevarán a cabo en dos turnos diarios:

De 8 a 12 horas.

De 16 a 19 horas.

Durante esos días, las brigadas recorrerán distintos sectores de la ciudad para efectuar las tareas previstas. Los barrios incluidos en esta etapa del operativo son:

Parque América.

Villa Cubas.

Terebintos Norte, etapa D.

Mi Jardín.

111 Viviendas Norte.

117 Viviendas Norte.

132 Viviendas Norte.

11 de Octubre.

En cada uno de estos sectores se realizarán las acciones de control focal previstas por el programa de prevención impulsado por el Ministerio de Salud.

Descacharrado en cuatro barrios

Además de los controles focales, el cronograma contempla jornadas destinadas a la eliminación de inservibles, también conocida como descacharrado, una tarea orientada a retirar elementos que puedan convertirse en potenciales criaderos del mosquito. Estas acciones se desarrollarán durante:

Jueves 2 de julio.

Viernes 3 de julio.

En ambos días, los trabajos se realizarán de 8 a 13 horas. Los barrios donde se llevará adelante esta actividad son:

Loteo Sindicato Vialidad.

Antinaco.

Asentamiento.

Aires del Sur.

La eliminación de objetos en desuso constituye una de las medidas previstas dentro del operativo semanal para reducir las condiciones que favorecen la reproducción del Aedes aegypti.

Un cronograma sujeto a las condiciones climáticas

El Ministerio de Salud informó además que la planificación prevista para esta semana podrá sufrir modificaciones. Según se indicó oficialmente, la continuidad o reprogramación de las actividades dependerá de las condiciones climáticas, por lo que el cronograma anunciado se encuentra sujeto a posibles cambios si el estado del tiempo así lo requiere.

De esta manera, las tareas de control focal y descacharrado se desarrollarán conforme lo permitan las condiciones meteorológicas durante los días previstos.