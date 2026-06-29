La Luna de Fresa iluminará el cielo este lunes: ¿se verá en Catamarca?

La Luna de Fresa será la gran protagonista del firmamento este lunes, cuando se produzca la primera Luna Llena después del solsticio de junio, un fenómeno astronómico que podrá observarse desde todo el territorio argentino siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

El plenilunio alcanzará su punto máximo a las 20.56, hora argentina, ofreciendo un espectáculo natural que podrá apreciarse a simple vista y que presentará características particulares dependiendo del hemisferio desde el que sea observado.

Mientras que en el hemisferio norte la Luna se verá más baja sobre el horizonte, en el hemisferio sur aparecerá más alta de lo habitual, una condición que permitirá disfrutar de una perspectiva diferente del fenómeno durante la noche.

La posibilidad de observar este evento astronómico convierte a la jornada en una ocasión especial para quienes deseen contemplar el cielo y seguir uno de los acontecimientos naturales más destacados del calendario lunar.

El mejor momento para contemplarla y fotografiarla

El fenómeno podrá apreciarse desde distintos puntos del país, aunque el momento de la salida de la Luna será especialmente recomendado para quienes deseen observarla o registrar imágenes.

Durante ese instante, la Luna puede presentar tonalidades doradas, naranjas o rojizas, una característica visual que suele convertir ese momento en el preferido para la fotografía. Para disfrutar del espectáculo no será necesario contar con telescopios ni equipamiento especializado. Sin embargo, se aconseja elegir un sitio que reúna determinadas condiciones para mejorar la experiencia de observación.

Las principales recomendaciones son:

Buscar un lugar con buena visibilidad del horizonte.

Alejarse de la contaminación lumínica.

Ubicarse, si es posible, en zonas de mayor altitud.

Observar el fenómeno al atardecer y durante la salida de la Luna.

Estas condiciones permitirán apreciar con mayor claridad el aspecto de la Luna Llena y los colores que puede adoptar durante los primeros minutos de su aparición sobre el horizonte.

En el caso de Catamarca, se podría complicar la visión, porque el SMN anuncia cielo mayormente nublado, por ahora.

El origen del nombre "Luna de Fresa"

La denominación Luna de Fresa tiene un origen ligado a las tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica. Según esa tradición, el nombre hace referencia al período de cosecha de las fresas silvestres, motivo por el cual esta Luna quedó asociada a una etapa de recolección.

La referencia también simboliza los frutos del trabajo realizado, vinculando este momento del calendario lunar con la idea de recoger aquello que fue sembrado previamente.

Más allá de su nombre, el fenómeno mantiene su relevancia como uno de los plenilunios más esperados del año, tanto por su significado simbólico como por las condiciones particulares en las que podrá observarse durante esta oportunidad.

Un plenilunio asociado a la reflexión

Este año, la Luna de Fresa se presenta en el signo de Capricornio, al que se asocian conceptos como la disciplina, las metas y la responsabilidad.

De acuerdo con la información disponible, esta configuración puede llevar a reflexionar sobre distintos aspectos personales, entre ellos si se está construyendo la vida que se desea o si simplemente se transita una rutina marcada por múltiples tareas. Asimismo, la energía atribuida a la Luna de Fresa se relaciona con la maduración, la dulzura y la abundancia, elementos que pueden despertar emociones intensas, recuerdos y el deseo de cerrar determinadas etapas.

Bajo esta Luna Llena, algunas personas podrían experimentar la sensación de que aquello que permanecía en silencio comienza a hacerse más evidente, ya que se considera que el plenilunio ilumina y revela distintos aspectos que hasta ese momento permanecían ocultos.

En ese contexto, también se presenta como una oportunidad para preguntarse qué energías se desean dejar atrás, qué ciclos han llegado a su final y qué nuevas experiencias se está dispuesto a recibir.