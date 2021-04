Alumnos del IES José Cubas sin clases virtuales, ni profesores: Estamos en la nada

Alumnos de la primera promoción de la carrera de Enfermería del Instituto de Educación Superior (IES) Gobernador José Cubas se manifestaron este martes frente al CAPE, para reclamar que haya concurso docente para poder cursar.

En diálogo con LA UNION, señalaron que no están teniendo clases y las autoridades solo les dijeron que no es culpa del instituto, sino de los concursos.

“En el 2019 cursamos perfectamente, en 2020 con la pandemia no se pudo cubrir todos los cargos docentes. En marzo del año pasado se llegó a cubrir solo 2 de las nueve materias. Cursamos esas dos y el resto quedamos libres porque no se pudieron cursar los cargos. Le pedimos al rector, pero o nos solucionamos. Por la pandemia, no nos quedó otra que esperar”, comentaron a este medio.

Foto: La Unión.

Y agregaron: “Inició el 2021 y seguimos sin solución. No tenemos las materias de segundo, ni las de tercero. Estamos en la nada”.

Advirtieron que, ante estas dificultades de cursar la carrera, la mitad de los alumnos abandonaron, muchos de ellos del interior de la provincia. “No avanza y esos nos preocupa. Somos personas grandes con necesidad de recibirse y no podemos”.