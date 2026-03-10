A.M.A.M reconoció a catamarqueñas por su compromiso social y profesional

En una ceremonia cargada de reconocimiento y emoción, la Asociación de Mujeres en Ayuda Mutua por la No Violencia (A.M.A.M) distinguió el trabajo cotidiano de doce mujeres catamarqueñas que se destacan por su compromiso en distintos ámbitos de la vida social, política, cultural y comunitaria.

El acto se desarrolló en la noche del lunes en el salón de eventos de la Biblioteca Julio Herrera, donde se llevó a cabo el Encuentro "Ana Monona Castro", organizado por la ONG y enmarcado en la reciente conmemoración del Día de la Mujer. La actividad contó con un nutrido público, integrado por referentes sociales, familiares, amigos y miembros de la organización, quienes acompañaron la entrega de reconocimientos en un clima de reflexión y celebración.

Desde la organización explicaron que las distinciones de este año respondieron a criterios diversos, con el objetivo de destacar a mujeres que, desde diferentes espacios, sostienen diariamente tareas de trabajo, compromiso y lucha en sus respectivas profesiones y ámbitos de acción.

La figura de "Monona" Castro como símbolo

Las distinciones otorgadas durante el encuentro se realizaron en el marco de la figura de "Monona" Castro, recordada como una mujer militante, comprometida y luchadora por los derechos de las mujeres. Su trayectoria fue evocada como un símbolo de participación, militancia y defensa de los derechos femeninos, valores que inspiraron el espíritu del evento y que motivaron la elección del nombre del encuentro.

El homenaje buscó también mantener viva la memoria de quienes impulsaron la lucha por los derechos de las mujeres, reconociendo a aquellas que hoy continúan trabajando en distintos ámbitos para sostener esos principios.

Las palabras de apertura y la memoria histórica

La apertura del acto estuvo a cargo de la Lic. Leonor Bracamonte, presidenta de A.M.A.M quien brindó las primeras palabras de la ceremonia. Durante su intervención, Bracamonte recordó el trágico hecho que dio origen al Día de la Mujer, señalando la importancia de mantener viva la memoria de aquellas mujeres que dieron su vida en la lucha por sus derechos.

En ese marco, propuso una mirada que combine memoria y celebración. "Sin olvidarnos de quienes dieron la vida en ese momento, poner color en este día, porque el camino que estamos haciendo lo hacemos merced a la vida que dieron todas esas mujeres", expresó.

Sus palabras marcaron el tono del encuentro, que buscó honrar la historia de lucha de las mujeres y reconocer el compromiso actual de quienes continúan ese camino.

La semblanza de una dirigente histórica

Tras la apertura, Salomé Palavecino, amiga íntima de "Monona" Castro, ofreció una semblanza de la histórica dirigente justicialista. Durante su intervención, recordó aspectos de la vida y el compromiso político y social de Castro, resaltando su figura como referente en la defensa de los derechos de las mujeres y en la militancia política.

Este momento permitió contextualizar el sentido del encuentro y reforzar la importancia simbólica del reconocimiento que lleva su nombre.

Las mujeres distinguidas en el encuentro

Luego de los discursos iniciales comenzó la entrega de las distinciones, uno de los momentos centrales de la jornada. Las reconocidas en esta edición fueron mujeres provenientes de distintos ámbitos de la vida pública y social.

Las primeras distinciones fueron otorgadas a representantes del ámbito legislativo:

Paola Fedelli, diputada y presidenta de la Cámara de Diputados.

Cecilia Barros, legisladora.

Natalia Herrera, legisladora.

Posteriormente se reconoció a otras referentes vinculadas a la gestión pública y social: Leticia Romero, concejal capitalina; Paola Di Giacomo, directora de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género y responsable del Hogar Warmi; Gladys Carrizo, técnica de la Casa de la Mujer; Jimena Herrera, concejal mandato cumplido y primera mujer en presidir el Concejo Deliberante capitalino y Adriana Pernas, titular de la Fundación VIVES.

Un momento especialmente emotivo

Uno de los instantes más significativos de la ceremonia se produjo durante la distinción a la Dra. Ayelen Bracamonte Molina. La emoción estuvo marcada por su vínculo con la historia de la organización promotora del evento, ya que es hija de una de las socias fundadoras de A.M.A.M y desde niña acompañó el trabajo comprometido de la ONG junto a su madre.

Este reconocimiento fue interpretado por los presentes como un símbolo de continuidad generacional en la defensa de los derechos de las mujeres.

Reconocimientos a la comunicación, la cultura y la acción social

La entrega de distinciones continuó con otras mujeres que desarrollan su actividad en diferentes áreas de la sociedad. Entre ellas se destacó a Rita García Molina, periodista reconocida por la organización como comunicadora pro vida; Ruth Reynoso, profesora y reconocida artesana tejedora, ganadora de varios premios a nivel internacional; Griselda Bazán, presidenta de la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) y Rita Agüero, también distinguida por su labor y compromiso.

Cada una de estas mujeres fue reconocida por su trayectoria, dedicación y aporte a la comunidad, en ámbitos que van desde la comunicación y la cultura hasta el trabajo social y comunitario.

Un cierre de encuentro y celebración

Tras la entrega de todas las distinciones, el evento concluyó con un brindis y un ágape compartido entre los presentes.

El momento final permitió a los asistentes intercambiar experiencias, compartir reflexiones y celebrar el reconocimiento a las mujeres homenajeadas. De esta manera, el Encuentro "Ana Monona Castro" volvió a consolidarse como un espacio de memoria, reconocimiento y celebración del compromiso de mujeres que, desde distintos lugares, continúan aportando al desarrollo social y a la defensa de los derechos femeninos en Catamarca.