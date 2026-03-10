Lanzan el Discipulado Beato Esquiú en la Iglesia María Auxiliadora

En el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del beato Mamerto Esquiú, la Iglesia María Auxiliadora, junto con la Comunidad Apostólica y la Pastoral Familiar, invita a participar del lanzamiento del Discipulado Beato Esquiú, una propuesta orientada a profundizar la fe y fortalecer la fraternidad cristiana.

La actividad se realizará este sábado 14 de marzo a las 20 en la Iglesia María Auxiliadora, durante la celebración de la Santa Misa. Tras la liturgia, se desarrollará un momento de Adoración Eucarística y, a las 21.30, una charla titulada "La gracia del legado del Beato Mamerto Esquiú". La jornada concluirá a las 22 con un encuentro fraterno entre los participantes.

Desde la organización convocaron a la comunidad a sumarse a esta iniciativa espiritual. "Vivamos el llamado a profundizar y anunciar la gracia del legado que el Señor nos deja en la persona del beato Mamerto Esquiú, franciscano, apóstol, ciudadano, servidor de la unidad, misionero de la fe y la fraternidad", expresaron, al tiempo que invitaron a transitar este camino para crecer en la fe, fortalecer la familia y promover la unidad cristiana.

Ser parte de una comunidad apostólica

El Discipulado Beato Esquiú propone conformar una comunidad apostólica con distintas instancias de formación y encuentro. Entre las actividades previstas se incluyen reuniones fraternas quincenales, espacios de formación mensual, jornadas de espiritualidad, un retiro anual y la consagración de los hogares al Sagrado Corazón de Jesús, además de la consagración personal a Jesús por medio de María.

Asimismo, se busca impulsar fraternidades vivas en las parroquias, inspiradas en el estilo del beato catamarqueño, a través de las denominadas Escuelas de Vida, y compartir recursos de reflexión semanal.

En este contexto, el obispo diocesano Luis Urbanč subrayó en su Carta Pastoral la importancia de profundizar en la figura del beato. "En razón de gratitud, justicia y piedad, necesitamos profundizar el legado que la Providencia Divina nos deja en la persona del beato Mamerto Esquiú, a los 200 años de su natalicio, tanto por su santidad de vida como por su carácter de prócer de nuestra historia nacional", expresó.

El prelado señaló además que el presente contexto social exige un renovado compromiso espiritual: "La Patria y la Iglesia exigen a sus hijos el testimonio de renovación interior que surge de los valores del espíritu y ordena la actividad del hombre al bien común".

Quienes deseen informarse o sumarse a la propuesta pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp habilitado por los organizadores para compartir novedades y actividades.

