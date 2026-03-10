La Residencia Universitaria "Abuelas Plaza de Mayo" recibió a nuevos estudiantes

La Residencia Universitaria Provincial "Abuelas Plaza de Mayo" realizó el acto de bienvenida para los nuevos estudiantes que comenzarán a residir en la institución durante el presente ciclo lectivo, marcando el inicio de una nueva etapa académica para jóvenes provenientes de distintos puntos del interior de la provincia.

Durante la actividad se dio formalmente la bienvenida a 16 nuevos estudiantes, quienes se suman a este espacio educativo que actualmente alberga de manera permanente a 85 jóvenes. Todos ellos cursan sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Catamarca, institución a la que asisten gracias a las condiciones de alojamiento y acompañamiento que brinda la residencia.

El encuentro representó no solo un momento de integración para quienes comienzan esta nueva etapa, sino también una instancia para reafirmar el compromiso institucional con la inclusión educativa, especialmente orientada a estudiantes del interior provincial que eligen continuar su formación académica en la capital.

Una política pública para garantizar oportunidades

La Residencia Universitaria Provincial fue creada en 2015 por el Gobierno de la Provincia de Catamarca con un objetivo claro: brindar alojamiento y contención a estudiantes del interior que desean iniciar o continuar sus estudios superiores.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una política pública orientada a garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, considerando que muchos jóvenes enfrentan dificultades económicas vinculadas al traslado y al costo de residir en la capital para poder estudiar. En este sentido, el funcionamiento de la residencia busca evitar que esos factores se conviertan en obstáculos para la continuidad de la formación académica, permitiendo que estudiantes provenientes de diferentes localidades puedan desarrollar su proyecto educativo.

El espacio se consolidó con el tiempo como una herramienta de apoyo para quienes desean cursar carreras universitarias sin que las condiciones económicas condicionen su acceso a la educación superior.

Un espacio preparado para la vida universitaria

La residencia está diseñada para ofrecer condiciones adecuadas de alojamiento, estudio y convivencia a los estudiantes que residen allí durante su trayectoria académica.

El edificio cuenta con 40 habitaciones completamente equipadas, cada una de ellas con baño privado, lo que garantiza condiciones de comodidad y privacidad para los residentes. Además, dispone de diversos espacios comunes destinados tanto al estudio como a la vida cotidiana de los jóvenes.

Entre las instalaciones disponibles se encuentran:

Comedor

Cocina

Sala de estudio

Biblioteca

Lavadero

Patio

Terraza

Playón deportivo

Estos espacios están pensados para favorecer el desarrollo académico y la convivencia entre los estudiantes, promoviendo un ambiente que combine estudio, intercambio y vida comunitaria.

Servicios esenciales garantizados

La residencia también ofrece servicios esenciales destinados a asegurar que los jóvenes puedan concentrarse plenamente en su formación universitaria. Entre los servicios que brinda el establecimiento se encuentran: agua potable, electricidad, gas, internet; seguridad y servicio de catering. Este último incluye cuatro comidas diarias, lo que permite garantizar una adecuada alimentación para quienes viven en la institución. El servicio contempla:

Desayuno

Almuerzo

Merienda

Cena

La provisión de estos servicios forma parte de un sistema de acompañamiento destinado a ofrecer condiciones de vida adecuadas para el estudio y la permanencia en la universidad.

Un servicio gratuito para los estudiantes

Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es que todos los servicios brindados por la residencia son completamente gratuitos para los estudiantes que acceden a este beneficio. El sostenimiento de esta estructura es posible gracias al esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Catamarca, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, organismo encargado de impulsar y sostener esta política educativa.

El objetivo de esta política es acompañar a los estudiantes del interior provincial y fortalecer su posibilidad de acceder a la educación superior sin que las dificultades económicas asociadas al traslado o al alojamiento condicionen sus oportunidades.

Una herramienta para proyectar el futuro

Con la incorporación de los 16 nuevos estudiantes, la Residencia Universitaria Provincial "Abuelas Plaza de Mayo" continúa consolidándose como una herramienta clave para la inclusión educativa en la provincia.

El espacio permite que jóvenes catamarqueños provenientes de distintas localidades puedan proyectar su futuro a través del estudio, accediendo a condiciones que facilitan su permanencia en la universidad. En ese marco, la residencia no solo funciona como un lugar de alojamiento, sino también como un ámbito de acompañamiento y desarrollo académico, donde estudiantes del interior provincial encuentran las condiciones necesarias para avanzar en su formación profesional.

De esta manera, la institución reafirma su rol como una política pública destinada a ampliar el acceso a la educación superior, contribuyendo a que cada vez más jóvenes puedan continuar sus estudios y construir un proyecto de vida basado en el conocimiento y la formación universitaria.