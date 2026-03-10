Derrumbes y bancos de niebla complican la circulación en rutas provinciales

La Dirección de Vialidad Provincial emitió una advertencia dirigida a los conductores que circulan por distintas rutas del territorio provincial debido a la presencia de derrumbes, bancos de niebla y material desprendido sobre la calzada, condiciones que afectan la seguridad del tránsito.

De acuerdo con la información oficial, personal del organismo se encuentra desplegado en varios sectores de la red vial para realizar tareas de limpieza, despeje y evaluación de los tramos afectados, mientras se solicita a los usuarios de las rutas que extremen las medidas de precaución al conducir.

Las dificultades se registran en diferentes corredores provinciales, donde las condiciones climáticas y los desprendimientos de tierra y rocas han generado situaciones que requieren intervención inmediata de los equipos técnicos.

Derrumbe en la Ruta Provincial N° 4

Uno de los puntos más comprometidos se encuentra en la Ruta Provincial N° 4, específicamente a la altura del kilómetro 12, donde se registró un derrumbe que afecta la circulación. Ante esta situación, personal de Vialidad Provincial trabaja en el lugar realizando diversas tareas para restablecer condiciones seguras de tránsito. Las acciones incluyen:

Despeje del material desprendido sobre la calzada

Evaluación del estado del sector afectado

Intervención de equipos técnicos para garantizar la seguridad del paso

El objetivo de estas tareas es remover los obstáculos y verificar las condiciones del terreno, con el fin de minimizar riesgos para los vehículos que transitan por esa zona.

Derrumbe y bancos de niebla en la Ruta Provincial N° 1

Otro de los puntos donde se registran complicaciones es la Ruta Provincial N° 1, particularmente en la zona de Las Chacritas, donde también se produjo un derrumbe. Además de ese episodio, en otros tramos de la misma ruta se detectaron bancos de niebla que reducen la visibilidad, lo que incrementa el riesgo para quienes circulan por el sector.

En ese corredor vial, equipos de Vialidad Provincial se encuentran trabajando en distintas tareas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad para el tránsito.

La combinación de obstáculos en la calzada y baja visibilidad obliga a los conductores a extremar las precauciones, especialmente en aquellos tramos donde la presencia de niebla limita la capacidad de reacción ante posibles imprevistos.

Cuesta del Portezuelo: ruta transitable

La Ruta Provincial N° 42, en el sector de la Cuesta del Portezuelo, presenta un escenario diferente pero también exige máxima atención al volante. Según informó la Dirección de Vialidad Provincial, el tramo se encuentra transitable, aunque las condiciones climáticas y geográficas obligan a circular con precaución.

En esa zona se registran varios factores que pueden afectar la seguridad de los conductores:

Lluvia en el sector

Presencia de bancos de niebla

Desprendimientos de material sobre la calzada

Estos elementos generan un escenario en el que la adherencia del pavimento y la visibilidad pueden verse comprometidas, por lo que se recomienda una conducción prudente.

Recomendaciones para los conductores

Ante este panorama, desde la Dirección de Vialidad Provincial se emitieron recomendaciones destinadas a quienes transiten por estas rutas mientras continúan las tareas de mantenimiento y despeje.

Las principales medidas sugeridas son:

Reducir la velocidad de circulación

Mantener una distancia prudente entre vehículos

Respetar las indicaciones del personal de Vialidad que trabaja en los distintos sectores

Estas recomendaciones buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios de la red vial, especialmente en zonas donde se desarrollan trabajos operativos o donde las condiciones naturales pueden generar situaciones imprevistas.