Ameba en Fiambalá: Tinogasta llevó tranquilidad y aseguró que no recibió alertas sanitarias

Ante la investigación que lleva adelante el Ministerio de Salud de Catamarca por el caso vinculado con la ameba Naegleria fowleri en Fiambalá, la Municipalidad de Tinogasta difundió un comunicado para llevar tranquilidad a los vecinos y precisar cuál es la situación sanitaria informada hasta el momento en su jurisdicción.

Desde la comuna señalaron que no recibieron notificaciones sobre la existencia de riesgos sanitarios para Tinogasta, al tiempo que expresaron su disposición para colaborar con las autoridades provinciales en las acciones que se consideren necesarias dentro de la investigación en curso.

El pronunciamiento se conoció mientras los equipos técnicos del Ministerio de Salud trabajan en la reconstrucción de las posibles exposiciones del niño que lamentablemente falleció en Fiambalá, con especial atención en aquellos ambientes que podrían resultar propicios para la presencia de Naegleria fowleri.

En este contexto, el municipio tinogasteño buscó transmitir información sobre la situación local, aclarar el funcionamiento de su complejo termal y solicitar a la población que se mantenga informada mediante fuentes oficiales, con el propósito de acceder a datos rigurosos y precisos sobre la evolución de las actuaciones sanitarias.

Reconstruir las posibles exposiciones del niño

Como parte de las tareas que desarrolla la cartera sanitaria, los equipos técnicos trabajan para reconstruir los posibles lugares y situaciones de exposición del niño al microorganismo Naegleria fowleri.

La pesquisa comprende los 12 días anteriores al inicio de los síntomas, un período considerado dentro de la investigación para reunir información sobre los ambientes en los que el pequeño pudo haber tenido contacto con el microorganismo causante de la infección.

El objetivo de esta reconstrucción es identificar posibles lugares de contacto y reunir elementos que permitan avanzar en el análisis del caso. Para ello, las autoridades sanitarias buscan establecer las circunstancias previas al comienzo de los síntomas, concentrándose en los ambientes que podrían ser propicios para la presencia de la ameba.

La aclaración municipal se produjo mientras continúan las averiguaciones sobre las posibles exposiciones del niño fallecido en Fiambalá, sin que el comunicado de la comuna incorpore conclusiones propias sobre el origen de la infección.

Tinogasta ofreció colaboración a las autoridades sanitarias

En su comunicado, la Municipalidad de Tinogasta expresó su "plena disposición para colaborar con las autoridades sanitarias y facilitar la realización de los estudios pertinentes, en caso de ser necesario".

De esta manera, la comuna dejó abierta la posibilidad de acompañar las medidas que puedan requerirse durante el desarrollo de la investigación. La disposición comprende la colaboración con los organismos sanitarios y la facilitación de los estudios que eventualmente se consideren necesarios.

El pronunciamiento también remarcó que, hasta el momento, el municipio no había sido notificado sobre riesgos sanitarios para su jurisdicción. Esa precisión constituyó uno de los principales mensajes dirigidos a los vecinos, en medio de la preocupación generada por el caso ocurrido en Fiambalá.

La comuna optó por comunicar la situación de manera institucional y señalar que cualquier intervención adicional se realizará en coordinación con las autoridades competentes, en caso de que así se requiera. En ese sentido, el mensaje municipal se centró en dos aspectos: informar que no recibió una notificación sanitaria sobre riesgos para Tinogasta y expresar su voluntad de colaborar con los equipos responsables de la investigación provincial.

El Complejo Termal La Aguadita funciona con regularidad

Otro de los puntos destacados estuvo relacionado con el funcionamiento de los espacios termales de la zona. Mientras en Fiambalá permanece cerrado el complejo de las termas, la Municipalidad de Tinogasta aclaró que el Complejo Termal La Aguadita funciona con regularidad y cuenta con las tareas habituales de limpieza.

La comuna incorporó esta precisión para diferenciar la situación informada sobre el establecimiento tinogasteño de la medida de cierre vigente en el complejo termal de Fiambalá.

Según lo expresado por el municipio, La Aguadita mantiene su funcionamiento habitual y continúa con las tareas de limpieza que se realizan regularmente. El comunicado no informó sobre modificaciones en esas actividades ni anunció medidas adicionales para el establecimiento.

La aclaración se enmarca en el contexto de la investigación sanitaria que lleva adelante la provincia y de la búsqueda de información sobre los posibles lugares de exposición del niño a ambientes propicios para la presencia de Naegleria fowleri.

Consultar fuentes oficiales y evitar información imprecisa

En otro tramo del comunicado, las autoridades municipales solicitaron a la comunidad informarse a través de medios oficiales y "consultar información rigurosa y precisa".

El pedido apunta a que los vecinos puedan conocer las novedades sobre la investigación a partir de información comunicada por los organismos correspondientes, en lugar de basarse en datos que no hayan sido confirmados oficialmente.

La recomendación fue formulada mientras el Ministerio de Salud continúa con la reconstrucción de las posibles exposiciones del niño durante los 12 días anteriores al inicio de los síntomas. Se trata de una etapa en la que las autoridades buscan reunir elementos para identificar eventuales lugares de contacto con el microorganismo.

La Municipalidad de Tinogasta, por su parte, reiteró que no había recibido notificaciones sobre riesgos sanitarios para su jurisdicción y que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar en caso de ser necesario.

El pesar de la comuna por la muerte del niño

Finalmente, la Municipalidad de Tinogasta expresó su profundo pesar por el fallecimiento del niño en Fiambalá y manifestó su acompañamiento a la familia en este momento de dolor. "Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del niño en Fiambalá. Acompañamos a su familia en este momento de tanto dolor, haciéndoles llegar nuestras condolencias", señalaron desde la comuna.

El mensaje de condolencias se sumó a las precisiones brindadas sobre la situación sanitaria y a la disposición institucional para colaborar con las autoridades provinciales.

Mientras continúa la investigación del Ministerio de Salud de Catamarca, el municipio insistió en la importancia de mantenerse informado mediante fuentes oficiales. Hasta el momento, según el comunicado difundido, Tinogasta no recibió notificaciones sobre riesgos sanitarios para su jurisdicción, y el Complejo Termal La Aguadita mantiene su funcionamiento regular con las tareas habituales de limpieza.