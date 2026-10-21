Vuelve la primavera y el calorcito: así va a estar el clima en Catamarca

Catamarca tendrá un miércoles con temperaturas elevadas marcando el regreso de registros más propios de la primavera en curso. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una máxima de 30 grados y condiciones de nubosidad variable, por lo que el sol va estar más presente que en días previos.

En cuanto a la presencia del viento, este miércoles dará un descanso en cuanto a la intensidad. Tendrá presencia desde el Norte, con velocidades que variarán y en el caso del Valle Central y otros departamentos, solo se registrarán ráfagas en horas de la tarde. Donde sí habrá más presencia es en Tinogasta, Andalgalá, Belén, Santa María y zonas de Pomán.

Mañana y tarde, así va a estar

Luego de una madrugada con viento soplando desde el Norte y presencia de ráfagas, la mañana se presenta con condiciones de leve nubosidad. De hecho el SMN anuncia un cielo algo nublado y una temperatura que ya alcanzará los 20 grados. El Innombrable cambiará su dirección predominante hacia el Noreste y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El momento más caluroso de esta mitad de semana llegará durante la tarde, cuando la temperatura máxima alcanzará los 30 grados. El cielo estará mayormente nublado y el viento volverá a soplar desde el Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Para ese tramo del día también se pronostican ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que el viento será uno de los principales factores a tener en cuenta durante las horas de mayor temperatura.

Nubosidad durante la noche

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 24 grados y el cielo continuará con nubosidad. El viento mantendrá la dirección de la hora anterior, aunque disminuirá su velocidad hasta ubicarse entre los 7 y 12 km/h.

De esta manera, el miércoles se presentará en Catamarca con una marcada amplitud térmica entre las primeras horas del día y la tarde y nubosidad variable. El viento será otro de los aspectos destacados del pronóstico.