Transporte: el Gobierno analiza tarifas, subsidios y recorridos para sostener el servicio

En medio de un escenario definido como crítico para el sistema de transporte público, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte llevó adelante una mesa de trabajo con empresas prestatarias del servicio, con el objetivo de analizar alternativas que permitan sostener su funcionamiento.

El encuentro fue encabezado por el ministro Lucas Poliche, junto al secretario de Transporte, Lucas Stämpfli, quienes se reunieron con representantes del sector empresarial para abordar la compleja situación que atraviesa el sistema. La convocatoria se inscribe en una serie de reuniones orientadas a construir respuestas conjuntas frente a un contexto marcado por múltiples factores que afectan la sustentabilidad del servicio.

Aumento de costos y caída de pasajeros

Durante la reunión, uno de los puntos centrales fue el análisis del escenario actual, caracterizado por un incremento sostenido de los costos operativos. Entre los factores que más inciden en esta dinámica se identificaron el aumento del combustible, incremento en los costos de mantenimiento y la suba en los insumos necesarios para la operación.

A este panorama se suma una caída en la cantidad de pasajeros, lo que impacta de manera directa en los ingresos del sistema. La combinación de estos elementos configura una situación de tensión financiera que compromete la continuidad del servicio en las condiciones actuales.

Las finanzas de las empresas

Frente a este diagnóstico, se avanzó en el análisis de distintas alternativas vinculadas al financiamiento del sistema. En este sentido, uno de los ejes principales fue la necesidad de revisar el esquema vigente, con el objetivo de adecuarlo a las nuevas condiciones. Entre las opciones planteadas se encuentran la posible actualización tarifaria, en función del aumento de costosy la revisión de los mecanismos de compensación, para garantizar el equilibrio económico del servicio.

Estas medidas se encuentran en etapa de evaluación y forman parte de un conjunto de herramientas que buscan sostener la operatividad del transporte público sin interrumpir su prestación.

Optimización de beneficios y control de recursos

Otro de los puntos abordados durante la mesa de trabajo fue el análisis del sistema de beneficios vigentes, en un contexto donde un porcentaje significativo de los usuarios accede a tarifas bonificadas.

En este marco, se evaluaron herramientas orientadas a mejorar los controles sobre el acceso a los beneficios, además de garantizar un uso más eficiente de los recursos y aumentar la transparencia en la asignación de subsidios.

La revisión de este esquema busca equilibrar la necesidad de sostener políticas de acceso al transporte con la viabilidad económica del sistema.

Cambios operativos para mejorar el servicio

Además de las cuestiones financieras, el encuentro también incluyó el análisis de aspectos operativos que impactan en la calidad y eficiencia del servicio. En este sentido, se trabajó sobre posibles modificaciones en la estructura actual del sistema, materia previamente expuesta por el Ministerio de Transporte. Entre los ejes discutidos se destacan:

Reorganización de recorridos , para evitar superposiciones.

, para evitar superposiciones. Mejora de frecuencias , con el objetivo de optimizar los tiempos de espera.

, con el objetivo de optimizar los tiempos de espera. Evaluación del estado de las unidades, para garantizar condiciones adecuadas de prestación.

Estas medidas apuntan a mejorar la experiencia de los usuarios y a optimizar el uso de los recursos disponibles.

Sigue el diálogo

La reunión con las empresas se enmarca en un proceso de diálogo más amplio que el Ministerio viene llevando adelante con los distintos actores del sector. En este sentido, el encuentro da continuidad a la jornada previa, en la que las autoridades mantuvieron una reunión con representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde se abordó la situación desde la perspectiva de los trabajadores.

Este esquema de reuniones refleja la intención de construir una respuesta integral que contemple tanto las necesidades operativas como las condiciones laborales y empresariales.

Sostenibilidad del sistema

Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con todos los sectores involucrados. El objetivo es avanzar en soluciones que permitan garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio de transporte público, considerado esencial para la comunidad.

En un contexto donde convergen factores económicos y operativos adversos, la búsqueda de alternativas se presenta como una tarea prioritaria, orientada a mantener en funcionamiento un sistema clave para la movilidad cotidiana.