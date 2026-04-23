Cierre temporal del CAPS Libertador II por refacciones: ¿a dónde se deriva la atención?

El Ministerio de Salud de la provincia informó a la comunidad el cierre temporal del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Libertador II, ubicado en el barrio de las 1000 viviendas, debido a la realización de trabajos de refacción en sus instalaciones.

La medida comenzará a regir a partir del viernes 24 y se extenderá hasta el lunes 27 inclusive, período durante el cual el establecimiento permanecerá sin atención al público. La decisión responde a la necesidad de llevar adelante intervenciones edilicias que requieren la suspensión momentánea de las actividades sanitarias habituales.

El anuncio fue comunicado oficialmente con el objetivo de informar a los vecinos y permitir la reorganización de las consultas médicas y atenciones durante los días en que el CAPS no estará operativo.

Reorganización de la atención para los vecinos

Ante el cierre del CAPS Libertador II, el Ministerio dispuso alternativas para garantizar la continuidad del acceso a la atención sanitaria en la zona. En este sentido, se solicitó a los vecinos que requieran asistencia que se dirijan a otros centros cercanos.

Las opciones disponibles durante el período de refacción son:

CAPS Carlos Bravo .

. Centro Sanitario Valle Chico.

Estos establecimientos funcionarán como puntos de referencia para la atención de los habitantes del barrio Libertador II y zonas aledañas, permitiendo canalizar las consultas médicas durante los días de cierre. La medida busca evitar interrupciones en el acceso a los servicios básicos de salud, reorientando la demanda hacia otros espacios del sistema sanitario.

Obras necesarias para el funcionamiento del centro

Si bien no se detallaron las características específicas de las refacciones, la medida se enmarca en la necesidad de realizar trabajos de mejora en la infraestructura del centro de salud. Estas intervenciones suelen requerir la suspensión temporal de actividades para garantizar la seguridad de pacientes y personal.

El cierre por refacción responde a una lógica de mantenimiento y adecuación edilicia, que forma parte de las tareas necesarias para el funcionamiento de los espacios sanitarios. Estos datos permiten dimensionar la intervención y orientar a los vecinos sobre cómo proceder durante los días en que el servicio habitual no estará disponible.

Continuidad del sistema de salud

A pesar del cierre temporal, el Ministerio de Salud remarcó la importancia de mantener la continuidad en la atención sanitaria, a través de la derivación hacia otros centros. Esta estrategia busca asegurar que los vecinos puedan seguir accediendo a los servicios necesarios sin interrupciones significativas.

La coordinación entre distintos establecimientos permite sostener la cobertura, aun cuando uno de los centros se encuentre fuera de funcionamiento por motivos de infraestructura.