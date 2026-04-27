Amplían la oferta de talleres para estimular la creatividad en todas las edades

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, suma nuevas propuestas a los espacios culturales con una variada oferta de talleres temporales orientados a distintos públicos. Estas iniciativas forman parte de un trabajo sostenido que apunta a generar ámbitos de aprendizaje, participación y construcción colectiva, con el objetivo de promover el acceso a la cultura y el desarrollo de prácticas creativas en la comunidad.

En este marco, la programación incorpora alternativas que abarcan desde las infancias hasta los adultos mayores, consolidando una propuesta inclusiva que pone en el centro el valor de la imaginación, la expresión y el encuentro.

Arte e idioma

Entre las nuevas actividades se destaca el Laboratorio de Arte en Inglés, un espacio destinado a niñas y niños donde el acercamiento al idioma se produce de manera natural a través del juego, la creación y la exploración de materiales, colores y texturas. Coordinado por Micaela Pacheco, el taller combina arte y lenguaje en una experiencia que estimula la imaginación y la curiosidad.

Las clases comenzarán el 8 de mayo y se dictarán los viernes de 15:30 a 17 en CATA, ubicado en Sarmiento 613. La actividad es arancelada y las inscripciones se realizan al 3834-542691.

Narrar, jugar y crear

También orientado a las infancias, el taller de cuentacuentos "Habitar la imaginación", a cargo de Gabriela Navarro y Ramona Bulacios, propone un espacio cálido y creativo donde la literatura se transforma en una experiencia viva. A través de cuentos, juegos y propuestas artísticas, niñas y niños podrán explorar la imaginación, expresar emociones y fortalecer su vínculo con la lectura.

La propuesta está destinada a niños y niñas de 2 a 10 años y se desarrollará del 8 de mayo al 28 de junio en CATA, con grupos organizados por edades:

De 2 a 4 años : viernes de 18 a 19

: viernes de 18 a 19 De 5 a 7 años : sábados de 18 a 19

: sábados de 18 a 19 De 8 a 10 años: domingos de 18 a 19

Las actividades están adaptadas a cada etapa, respetando tiempos e intereses, con una cuidada selección de libros y obras literarias. Para informes e inscripción, los interesados pueden comunicarse al 3834-292824. La actividad es arancelada.

Primeros pasos en la lectura compartida

En la misma línea, "Cuento con vos" ofrece un espacio de lectura coordinado por Silvia Pérez junto al grupo Catalee, destinado a niños y niñas de 3 a 6 años. A través de cuentos, poemas, canciones y juegos, se invita a las infancias a participar activamente en encuentros que buscan despertar la imaginación y el disfrute por la palabra desde los primeros años.

Los encuentros se realizarán en las siguientes fechas:

13 y 27 de mayo

10 y 24 de junio

El horario será de 18:30 a 19:30 en CATA. Se trata de una actividad con contribución voluntaria, y las consultas pueden realizarse al 3834-562899.

Espacios para adultos mayores

La propuesta también contempla a los adultos mayores con el Taller de Pintura que se desarrollará en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, ubicado en San Martín 316. La actividad estará a cargo de Dino José Masiero, iniciará el martes 19 de mayo y se dictará los martes y miércoles de 17:00 a 19:00.

En este espacio se abordarán diversas técnicas y materiales, con el dibujo como base fundamental, promoviendo el desarrollo creativo. Entre los recursos que se trabajarán se incluyen:

Lápices

Acuarelas

Témperas

Acrílicos

Óleos

Tintas

Collage

Pasteles

Los cupos son limitados, la actividad es arancelada y las inscripciones se realizan al 3585-615768.

Experimentación y manualidades en el museo

Asimismo, el Taller de Pintura y Manualidades, coordinado por Gabriela Nieto, comenzará el miércoles 20 de mayo y se desarrollará los lunes y miércoles de 15:30 a 17 en el mismo museo.

Esta propuesta ofrece un espacio de esparcimiento donde los participantes podrán experimentar con distintas superficies, además de trabajar en muñequería y manualidades en general. Al igual que otras iniciativas, cuenta con cupos limitados, es arancelada y las inscripciones se realizan al 3834-109020.