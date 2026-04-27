Catamarca desplegó su identidad cultural en la Feria del Libro con poesía, investigación y música

La tarde del sábado 25 de abril, el stand del Consejo Norte Cultura en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se convirtió en un espacio atravesado por la poesía y la música catamarqueña, en una programación que reunió autores, investigadores y artistas de la provincia.

La actividad contó con la presencia institucional de la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, y la directora de Patrimonio, Edith Cardoso, quienes acompañaron el desarrollo de una jornada que buscó visibilizar la riqueza cultural de Catamarca dentro de uno de los eventos literarios más importantes del país.

En ese contexto, la provincia desplegó una propuesta que combinó presentaciones de libros, diálogos con autores y un cierre musical que sintetizó la identidad artística local.

La mirada de Rosario Andrada

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación del libro de poesía "El huevo del flamenco", de la autora Rosario Andrada. En diálogo con la directora de Bibliotecas y Archivo, Celia Sarquís, la escritora abordó el contexto y el recorrido de esta obra.

El libro propone una construcción poética donde el ojo del flamenco funciona como un observador invisible, capaz de capturar un paisaje caracterizado por salares y volcanes, al tiempo que denuncia la profanación del silencio sagrado de la Puna.

La exposición permitió profundizar en los elementos simbólicos de la obra, vinculando territorio, naturaleza y expresión artística en una narrativa que se inscribe en la identidad regional.

Investigación y memoria

La jornada también incluyó la presentación de "Danza del Valle", un libro del autor y editor Víctor Aybar, integrante de El Guadal Editora, que recoge el resultado de una investigación sobre la historia de la danza en Catamarca.

En diálogo con Celia Sarquís, Aybar explicó que el trabajo reconstruye distintas etapas del desarrollo de esta disciplina, incorporando referencias a figuras clave que contribuyeron a la construcción de la escena artística provincial.

Entre los nombres mencionados se destacan Manolo Rodríguez, Pepe Díaz, Silvia Chalup, Daniela Salamanca y Silvia Bucari. El autor señaló que el libro surgió a partir de un capítulo escrito para el libro de oro del Bicentenario de la Autonomía, y destacó su utilización como material de estudio en profesorados de danzas, lo que evidencia su valor académico.

Asimismo, remarcó una etapa de profesionalización de la danza en Catamarca, vinculada a:

La constitución del ballet folclórico municipal

Las audiciones recientes para integrar el ballet oficial de apertura de la Fiesta del Poncho

Nuevas voces femeninas en la poesía

La participación de El Guadal Editora también incluyó la presentación de dos nuevos poemarios publicados bajo la colección Chinitas, dedicada a reunir poesía escrita por mujeres. En este marco, Paula Bustamante presentó "El cielo que nos abarcó", compartiendo fragmentos de su obra y reflexionando sobre el proceso creativo. Su libro aborda temáticas vinculadas a pérdidas, duelos y orfandades, desde una poética que busca transformar el dolor en una forma de sanación.

Por su parte, Camila Ortega presentó "Los ojos de la ternura", destacando la importancia de poder compartir su obra en un espacio de alcance nacional. Según explicó, el libro nació con el objetivo de "ocupar un lugar en el mundo" y construir identidad a través de la palabra.

Estas presentaciones evidenciaron el crecimiento y la diversidad de la producción poética femenina en la provincia.

Un cierre musical con identidad catamarqueña

La jornada concluyó con una propuesta musical a cargo de Itatí y Belén Parma, quienes se presentaron bajo el nombre Catamarcanas.

El dúo ofreció un repertorio que incluyó:

Vidalas

Coplas

Zambas

Una chacarera compuesta a dúo

Este cierre aportó una dimensión sonora a la jornada, integrando la música como parte esencial de la expresión cultural catamarqueña y reforzando el vínculo entre literatura y tradición oral.

La producción editorial de Catamarca en la Feria

La participación de la provincia en la Feria del Libro no se limitó a esta jornada. En el stand del Norte Cultura, ubicado en el pabellón Ocre de La Rural, Catamarca presenta cerca de 250 títulos recientes de autores y editoriales locales.

Este espacio permite visibilizar la producción literaria provincial en diálogo con otras provincias de la región, como Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja. El stand se configura como un ámbito que no solo exhibe libros, sino que también invita a recorrer, hojear y participar de actividades culturales, consolidando una propuesta integral.