Dengue en Catamarca: operativo de control focal y descacharrado en barrios capitalinos

El Ministerio de Salud de la provincia continuará durante esta semana con una serie de acciones destinadas a prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. En este marco, se anunció un cronograma de control focal y descacharrado que abarcará distintos barrios de la Capital, con intervenciones programadas en horarios específicos.

Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, en un trabajo articulado con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. Esta coordinación institucional busca optimizar la cobertura territorial y fortalecer las estrategias de prevención en zonas urbanas.

Recorridos programados y horarios

Las acciones de control focal se desarrollarán desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril, en dos franjas horarias diarias que permitirán abarcar un mayor número de viviendas. El cronograma previsto establece los siguientes horarios:

Turno mañana: de 8 a 12 horas

de 8 a 12 horas Turno tarde: de 16 a 19 horas

Durante estas jornadas, los agentes recorrerán distintos sectores de la ciudad, realizando inspecciones en domicilios para detectar posibles criaderos del mosquito y aplicar medidas preventivas. Los barrios incluidos en esta etapa del operativo son:

La Victoria

San José Obrero

Libertador II

Unca

Centro

Corralón Municipal

El objetivo principal de estas intervenciones es identificar y eliminar focos potenciales de reproducción del mosquito, reduciendo así el riesgo de transmisión de enfermedades.

Descacharrado en el barrio Eva Perón

De manera complementaria al control focal, se llevará a cabo un operativo específico de eliminación de inservibles, conocido como descacharrado, en el barrio Eva Perón. Esta acción se realizará en las siguientes fechas y horarios:

Miércoles 29 de abril: de 9 a 13 horas

de 9 a 13 horas Jueves 30 de abril: de 9 a 13 horas

El descacharrado consiste en la recolección de objetos en desuso que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito, como recipientes, envases y otros elementos descartados en los domicilios.

Esta medida es considerada clave dentro de la estrategia sanitaria, ya que apunta directamente a eliminar los espacios donde el Aedes aegypti puede reproducirse.

Recomendaciones

Desde las autoridades sanitarias se solicitó a los vecinos colaborar activamente con los operativos, permitiendo el ingreso de los agentes a sus domicilios. Se destacó que el personal estará debidamente identificado, lo que garantiza la seguridad y transparencia de las intervenciones.

La participación comunitaria es un componente esencial para el éxito de estas acciones, ya que gran parte de los criaderos del mosquito se encuentran en espacios privados. En este sentido, se enfatiza la importancia de:

Facilitar el acceso a patios y viviendas

Eliminar recipientes que acumulen agua

Acompañar las tareas de inspección y prevención

La articulación entre el trabajo estatal y la colaboración de los vecinos resulta fundamental para sostener el control de la población del mosquito.

Condiciones climáticas

Las autoridades informaron que la planificación establecida podría sufrir modificaciones en función de las condiciones climáticas. Factores como lluvias o cambios bruscos en el tiempo pueden alterar el desarrollo normal de los operativos, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a posibles actualizaciones.

Este aspecto introduce un elemento de flexibilidad en la implementación del cronograma, adaptando las acciones a las condiciones ambientales que inciden directamente en la proliferación del mosquito.