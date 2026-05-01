Catamarca se suma a la Marcha Mundial de la Marihuana

La Jefatura General de Policía ha anunciado la implementación de un dispositivo de seguridad para la Marcha Mundial de la Marihuana, que se llevará a cabo el sábado 02 de mayo. El operativo comenzará a las 18:00 horas, en el Parque Adán Quiroga, donde los participantes se concentrarán antes de iniciar su recorrido por diversas arterias de la ciudad. La manifestación forma parte de una serie de actividades globales que abogan por la legalización de la marihuana y otras cuestiones relacionadas con su consumo y regulación.

Recorrido y puntos críticos del operativo

Los asistentes a la marcha tienen previsto un recorrido específico que afectará a varias de las principales avenidas de la ciudad. El trayecto comenzará en el Parque Adán Quiroga y se desplazará a través de la rotonda del Portal de la Ciudad, pasando por Avenida Alem y Avenida Belgrano, para luego retornar al punto de salida a través de Calle José Ramón Luna.

Para evitar situaciones que puedan alterar el orden público, la Jefatura de Policía ha diseñado un plan de seguridad integral que involucra recorridos preventivos y un control exhaustivo del tráfico vehicular. La Policía se encargará de realizar tareas específicas para garantizar la seguridad de los participantes, mientras mantiene el orden y la fluidez del evento.

Medidas de tránsito y zonas afectadas

Uno de los elementos más importantes del dispositivo es la interrupción del tránsito vehicular en diversas zonas clave de la ciudad. De acuerdo con lo indicado por la Jefatura de Policía, los cortes de tránsito afectarán las siguientes calles y avenidas:

Calle José Ramón Luna y Calle Prof. Germán Pérez.

Avenida Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo y Avenida Fiesta del Poncho.

Avenida Belgrano y Avenida Alem.

Avenida Alem y Calle 9 de Julio.

Estas interrupciones se llevarán a cabo para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de los conductores, minimizando el riesgo de accidentes y alteraciones del orden. Las autoridades han confirmado que las vías se irán habilitando progresivamente, conforme se vaya desarrollando el evento y se alcance su conclusión. Los efectivos de la Policía estarán encargados de orientar a los conductores y transeúntes para minimizar las molestias y asegurar que se cumplan las disposiciones de tránsito.

Tareas preventivas y coordinación con la comunidad

En el marco de este operativo, el Departamento de Operaciones Policiales realizará diversas tareas orientadas a la prevención de cualquier tipo de incidentes que pudieran alterar el desarrollo pacífico de la marcha. Estos esfuerzos incluyen un despliegue de efectivos de prevención de disturbios, además de la supervisión constante de las zonas de mayor concentración.

Se espera que la marcha se desarrolle en un clima de tranquilidad y orden, por lo que la Policía pide a los ciudadanos que respeten las instrucciones dadas por los efectivos a cargo del operativo. La colaboración de la comunidad es fundamental para el éxito del mismo, y las autoridades aseguran que su presencia está orientada no solo a la seguridad de los participantes, sino también a la de la ciudadanía en general.