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Catamarca: pronóstico sin lluvias y con leve descenso térmico para el fin de semana

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos informó el pronóstico extendido para la capital provincial, con cielo variable, ingreso de un frente frío leve y jornadas ventosas sin precipitaciones.

2 Mayo de 2026 07.37

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos dio a conocer el pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, con condiciones estables y sin lluvias previstas.

Sábado 02/05
El cielo se presentará parcialmente nublado, especialmente durante la mañana, debido al ingreso de un frente frío leve desde el sur con vientos de 20 km/h. La temperatura mínima rondará los 17°C y la máxima alcanzará los 19°C. Desde la tarde se prevé viento del noreste con intensidades entre 20 y 40 km/h.
Precipitación estimada: 0 mm.

Domingo 03/05
Se espera cielo despejado, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 23°C. La jornada será ventosa, con ráfagas del noreste entre 20 y 40 km/h.
Precipitación estimada: 0 mm.

Lunes 04/05
El cielo continuará mayormente despejado. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima llegará a 24°C. Soplará viento leve del noreste a 20 km/h.
Precipitación estimada: 0 mm.

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Catamarca clima Pronóstico

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