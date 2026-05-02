Catamarca: pronóstico sin lluvias y con leve descenso térmico para el fin de semana

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos dio a conocer el pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, con condiciones estables y sin lluvias previstas.

Sábado 02/05

El cielo se presentará parcialmente nublado, especialmente durante la mañana, debido al ingreso de un frente frío leve desde el sur con vientos de 20 km/h. La temperatura mínima rondará los 17°C y la máxima alcanzará los 19°C. Desde la tarde se prevé viento del noreste con intensidades entre 20 y 40 km/h.

Precipitación estimada: 0 mm.

Domingo 03/05

Se espera cielo despejado, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 23°C. La jornada será ventosa, con ráfagas del noreste entre 20 y 40 km/h.

Precipitación estimada: 0 mm.

Lunes 04/05

El cielo continuará mayormente despejado. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima llegará a 24°C. Soplará viento leve del noreste a 20 km/h.

Precipitación estimada: 0 mm.