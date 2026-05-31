ANSES: lo que cobrará un jubilado con 30 años de aportes durante junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.

Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en junio de 2026

El monto que cobra un jubilado con 30 años de aportes depende de los salarios registrados durante su vida laboral. Sin embargo, quienes quedan alcanzados por la jubilación mínima percibirán en junio:

$403.318 brutos de haber mínimo

de haber mínimo $70.000 de bono extraordinario

$473.318 brutos en total

Tras el descuento del aporte al PAMI, el ingreso neto ronda los $461.218.

En tanto, quienes tuvieron mejores salarios pueden acceder a haberes superiores, mientras que la jubilación máxima alcanzará en junio los $2.713.948 brutos.

Qué pasa si una persona aportó más de 30 años

El sistema previsional reconoce un adicional del 1% por cada año extra aportado, con un límite máximo del 15%.

Esto significa:

hasta 45 años computables

mejora del haber inicial

posibilidad de cobrar una jubilación más alta

Sin embargo, si el cálculo final queda debajo de la jubilación mínima, el beneficiario igualmente cobrará el piso garantizado por ANSES.

Calendario de pagos de junio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo