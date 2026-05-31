El Tejo World Tour consolida a Catamarca como destino de eventos

La realización de la 9° edición del Tejo World Tour durante este fin de semana en San Fernando del Valle de Catamarca volvió a poner de manifiesto el papel que cumplen los eventos deportivos como motores de la actividad turística local. Más allá de la competencia en sí misma, el encuentro generó un importante movimiento de visitantes provenientes de distintos puntos del país y del exterior, fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como sede de acontecimientos de alcance nacional e internacional.

El evento se desarrolló en el Polideportivo 250 Viviendas y reunió a más de 150 participantes, quienes llegaron desde las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, Santa Cruz y La Rioja, además de visitantes provenientes de Chile, Bolivia y Uruguay.

La presencia de competidores y acompañantes generó un movimiento que impactó directamente en distintos sectores vinculados a la actividad turística, desde los servicios de alojamiento hasta la gastronomía, pasando por propuestas recreativas y culturales.

El aporte del Observatorio de Turismo Municipal

Con el objetivo de medir el alcance de este tipo de eventos y conocer el comportamiento de los visitantes, el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, realizó un relevamiento entre quienes arribaron a la ciudad para participar de la competencia.

El estudio permitió obtener información detallada sobre el perfil de los visitantes, sus hábitos de viaje, sus intereses durante la estadía y el impacto turístico generado por el encuentro.

Los resultados reflejan que el turismo asociado a eventos deportivos genera beneficios que van más allá de la duración específica de la actividad, ya que muchos participantes aprovechan la ocasión para permanecer más tiempo en el destino y recorrer distintos atractivos de la ciudad.

Estadías que superan la duración del torneo

Uno de los datos más relevantes surgidos del relevamiento es el tiempo promedio de permanencia de los visitantes en la ciudad. Según el estudio, quienes llegaron para participar del Tejo World Tour permanecieron en promedio 4,2 noches en San Fernando del Valle de Catamarca, una cifra que supera ampliamente el tiempo estrictamente necesario para asistir a la competencia.

La información relevada también indica que algunos participantes, especialmente aquellos provenientes del exterior, extienden aún más su permanencia, alcanzando estadías de entre ocho y diez noches.

Este comportamiento evidencia el interés de los visitantes por aprovechar el viaje para conocer el destino, recorrer distintos espacios y disfrutar de experiencias complementarias a la actividad deportiva.

Interés por conocer la ciudad

El relevamiento mostró que el turismo ocupa un lugar importante dentro de la experiencia de quienes participaron del evento. Más del 80% de los visitantes manifestó interés en realizar actividades turísticas durante su permanencia en la Capital.

Entre las propuestas más elegidas se encuentran:

Salidas nocturnas.

Recorridos urbanos.

Excursiones.

La preferencia por estas actividades genera oportunidades para diversos sectores de la economía local, incluyendo:

Gastronomía.

Servicios turísticos.

Espacios culturales.

Emprendimientos vinculados al turismo.

De esta manera, el movimiento generado por el evento trasciende el ámbito deportivo y alcanza a distintos actores económicos de la ciudad. Otro aspecto destacado por el estudio es la capacidad de este tipo de acontecimientos para atraer personas que no conocían previamente la ciudad.

Los datos obtenidos indican que el 27% de los encuestados visitó por primera vez San Fernando del Valle de Catamarca.

A ello se suma que más de la mitad de los participantes afirmó realizar visitas ocasionales al destino. Estos indicadores refuerzan la idea de que los eventos funcionan como herramientas de promoción turística, permitiendo que nuevos públicos conozcan la ciudad y tengan contacto directo con su oferta de servicios y atractivos.

El perfil de quienes llegaron al Tejo World Tour

El análisis realizado por el Observatorio de Turismo Municipal también permitió conocer características específicas de los visitantes. El perfil predominante corresponde a adultos mayores activos, con una edad promedio de 67 años.

Se trata de personas que organizan sus viajes de manera independiente y que muestran una marcada predisposición a participar tanto de actividades recreativas como turísticas.

Estos datos permiten comprender mejor las características del segmento que moviliza este tipo de competencias y facilitan la planificación de propuestas adaptadas a sus intereses.

Satisfacción plena y valoración del destino

Uno de los resultados más destacados del relevamiento fue el nivel de satisfacción expresado por los visitantes.

La totalidad de los encuestados manifestó que volvería a visitar San Fernando del Valle de Catamarca y que recomendaría el destino a familiares y amigos. Entre los comentarios recogidos durante el estudio sobresalieron las referencias a la belleza del paisaje y al atractivo de practicar una actividad deportiva en un entorno rodeado de montañas.

Este indicador adquiere especial relevancia porque muestra una valoración positiva de la experiencia general vivida durante el evento y fortalece las posibilidades de futuras visitas.