Comenzó el ciclo "Compartiendo Saberes 2026" en Catamarca

Con una importante convocatoria y la participación de diversos sectores vinculados a la actividad turística y cultural, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital dio inicio al ciclo de capacitación turística "Compartiendo Saberes 2026", una propuesta orientada a promover el conocimiento, la valoración y la preservación del patrimonio cultural de San Fernando del Valle de Catamarca y de toda la provincia.

La primera conferencia se desarrolló en el Complejo Cultural Urbano Girardi, donde se reunieron trabajadores relacionados con el turismo, estudiantes, docentes, emprendedores, feriantes y vecinos interesados en profundizar sus conocimientos sobre la identidad cultural catamarqueña.

La iniciativa busca consolidarse como un espacio de formación y reflexión destinado a fortalecer el vínculo de la comunidad con su patrimonio, generando herramientas que permitan transmitir esos conocimientos tanto a residentes como a visitantes.

La continuidad de una propuesta formativa

La apertura de la jornada estuvo encabezada por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, quien destacó la importancia de dar continuidad a un espacio que comenzó a desarrollarse el año pasado y que tiene como objetivo fortalecer la apropiación de los elementos que conforman la identidad local.

Durante su intervención, la funcionaria remarcó que la capacitación permite brindar herramientas para conocer, valorar y transmitir los distintos componentes del patrimonio cultural catamarqueño. Asimismo, señaló que este proceso contribuye no solo al fortalecimiento del sentido de pertenencia de la comunidad, sino también a enriquecer la experiencia turística de quienes visitan la ciudad y la provincia.

El ciclo se presenta así como una estrategia que vincula formación, cultura y turismo, promoviendo la construcción de una mirada más profunda sobre los valores que distinguen a Catamarca.

Música y gastronomía

La primera conferencia del ciclo estuvo dedicada al Patrimonio Inmaterial Catamarqueño: Música y Gastronomía, dos expresiones consideradas fundamentales para comprender la identidad cultural de la provincia.

La actividad contó con las exposiciones del investigador y cantautor Rafael Toledo y del chef y docente gastronómico Fernando Boffo, quienes abordaron distintos aspectos relacionados con la preservación y difusión de los saberes culturales transmitidos de generación en generación.

Ambos especialistas desarrollaron un recorrido por manifestaciones que forman parte de la vida cotidiana y de la historia colectiva de Catamarca, destacando su importancia como elementos distintivos del patrimonio local.

Un recorrido por la historia musical de Catamarca

Durante su exposición, Rafael Toledo explicó el concepto de patrimonio cultural inmaterial como el conjunto de tradiciones, expresiones artísticas, conocimientos y saberes que se transmiten entre generaciones y que contribuyen a construir la identidad de una comunidad.

A partir de esa definición, realizó un recorrido histórico por la evolución de la música catamarqueña, repasando distintas etapas y manifestaciones que marcaron el desarrollo cultural de la provincia. Entre los aspectos destacados de su presentación se encontraron:

Los cantos ancestrales con caja.

Las vidalas.

Las bagualas.

Las expresiones folklóricas que consolidaron la identidad musical provincial.

Toledo también puso de relieve el aporte realizado por el violinista italiano Mario Zambonini durante los primeros años del siglo XX, así como el reconocimiento alcanzado por instituciones musicales emblemáticas de la provincia. Entre ellas destacó:

El Coro Universitario de Catamarca.

El Coro Polifónico de Catamarca.

Asimismo, resaltó la tarea desarrollada por investigadores y recopiladores que contribuyeron a preservar y documentar este patrimonio cultural, entre ellos Juan Alfonso Carrizo, a quien señaló como una figura fundamental en la conservación de este legado.

Figuras que marcaron el cancionero catamarqueño

Dentro de su exposición, Rafael Toledo dedicó un espacio especial a recordar a artistas que dejaron una huella profunda en la música de Catamarca y del país. Durante su recorrido mencionó a:

Manuel Acosta Villafañe.

Carlos Acosta Villafañe.

Margarita Palacios.

Rodolfo Polo Giménez.

Atuto Mercau Soria.

Selva Gigena.

Carlos Bazán.

Reinaldo "Tono" Aybar.

Luis Víctor Gentilini.

Carlos Martínez.

Ángel "Lalo" Herrera.

Jorge "Negro" Rojas.

Raúl Uribio.

René Vargas Vera.

La enumeración permitió poner en perspectiva la diversidad y la riqueza de una tradición musical que continúa siendo una referencia para la identidad cultural de la provincia.

La gastronomía como expresión de la historia

La segunda exposición estuvo a cargo de Fernando Boffo, quien centró su análisis en la gastronomía como una de las manifestaciones más representativas del patrimonio cultural catamarqueño.

El chef y docente gastronómico destacó que la cocina regional constituye una síntesis de la historia, las costumbres y la producción de cada territorio, convirtiéndose en un elemento de identidad capaz de enriquecer significativamente la experiencia de quienes visitan la provincia. Durante su presentación realizó un recorrido por las distintas regiones de Catamarca y sus tradiciones culinarias más características.

Entre los platos emblemáticos mencionados se encuentran:

Locro.

Humitas.

Tamales.

Cabrito.

Empanadas catamarqueñas.

Carbonada.

Mazamorra.

Mote.

Jigote.

Quesillo con arrope.

Alfajor de capia.

Asimismo, puso en valor ingredientes estrechamente vinculados con la producción local:

Maíz.

Quinoa.

Zapallo.

Algarroba.

Nueces.

Porotos.

Carnes caprinas.

Los desafíos para preservar la autenticidad gastronómica

Boffo también reflexionó sobre los desafíos que enfrenta actualmente la gastronomía regional para mantener la autenticidad de sus saberes y recetas tradicionales.

En ese sentido, destacó la importancia de promover el uso de ingredientes propios de la producción local y de incorporar recetas tradicionales dentro de propuestas contemporáneas.

Según planteó, este proceso permite fortalecer la identidad gastronómica de Catamarca y consolidarla como un atractivo turístico diferencial, capaz de ofrecer experiencias vinculadas con la historia y la cultura del territorio.