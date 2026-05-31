Educación y Trabajo impulsa la formación en maquinaria vial en entornos reales

El fortalecimiento de la formación profesional y la generación de mayores oportunidades de inserción laboral continúan ocupando un lugar central dentro de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial. En ese marco, el Ministerio de Educación y Trabajo concretó la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa Guido Mogetta S.A., una iniciativa orientada a ampliar las posibilidades de capacitación práctica para quienes se preparan en el área de operación de maquinaria vial.

La medida busca profundizar la vinculación entre el sistema de formación y las necesidades concretas del sector productivo, promoviendo experiencias de aprendizaje que permitan a los trabajadores adquirir conocimientos y habilidades en escenarios reales de desempeño laboral.

El convenio fue rubricado por la ministra Verónica Soria y el representante de la empresa, Guido Ricardo Mogetta Prevedello, en el marco de las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial para mejorar las condiciones de empleabilidad y fortalecer la capacitación de trabajadores y trabajadoras catamarqueñas.

Un acuerdo orientado a la formación práctica

La iniciativa se presenta como una herramienta destinada a complementar la formación técnica recibida por quienes concluyeron el Curso de Operador de Maquinaria Vial que se desarrolla en el Campus de Entrenamiento Laboral.

A partir de este acuerdo, los egresados tendrán la posibilidad de acceder a una instancia de prácticas supervisadas utilizando maquinaria real, un aspecto considerado fundamental dentro de los procesos de formación vinculados a actividades operativas y técnicas. La experiencia permitirá trasladar los conocimientos adquiridos durante el período de capacitación hacia entornos de trabajo concretos, favoreciendo el desarrollo de competencias específicas y el contacto directo con las dinámicas propias del sector.

La propuesta incorpora un componente esencial para la preparación laboral: la posibilidad de entrenarse en condiciones similares a las que encontrarán posteriormente en el mercado de trabajo.

Articulación entre educación y sector productivo

Uno de los principales objetivos del convenio es fortalecer los vínculos entre las instituciones dedicadas a la formación y las empresas que forman parte de la actividad económica provincial.

La articulación entre ambos sectores aparece como un elemento estratégico para garantizar que las capacitaciones respondan a las demandas reales del mundo laboral y que los trabajadores cuenten con herramientas acordes a las necesidades actuales de las distintas actividades productivas.

En este sentido, el acuerdo con Guido Mogetta S.A. se inscribe dentro de una política orientada a generar mayores oportunidades de entrenamiento y aprendizaje práctico para quienes buscan incorporarse o desarrollarse dentro del sector de la maquinaria vial.

La iniciativa también apunta a facilitar procesos de transición entre la etapa formativa y el desempeño profesional, permitiendo que los participantes complementen sus conocimientos teóricos con experiencias concretas de operación.

Alcance de la propuesta

Según lo establecido en el convenio, la primera etapa del programa alcanzará a egresados provenientes de dos localidades de la provincia. Los participantes serán:

Egresados de San Fernando del Valle de Catamarca.

Egresados de Antofagasta de la Sierra.

Cada participante deberá completar una carga de 30 horas de práctica supervisada, desarrollando actividades directamente vinculadas a la operación de maquinaria vial.

La incorporación de esta instancia práctica representa un componente clave dentro del proceso formativo, ya que permite consolidar conocimientos, adquirir experiencia y familiarizarse con las condiciones habituales de trabajo en el sector. Además, el entrenamiento en equipamiento real constituye una oportunidad para reforzar aspectos vinculados a la seguridad, la operación eficiente de maquinaria y el cumplimiento de procedimientos específicos.

El rol del Campus de Entrenamiento Laboral

La implementación de estas acciones se encuentra estrechamente vinculada al trabajo que viene desarrollando el Campus de Entrenamiento Laboral, espacio que se ha consolidado como una herramienta orientada a la capacitación y el fortalecimiento de competencias para el empleo.

A través de diferentes propuestas formativas, el Campus busca generar oportunidades de aprendizaje adaptadas a las demandas de los distintos sectores productivos de la provincia. La incorporación de nuevas experiencias prácticas mediante convenios con empresas permite ampliar el alcance de estas iniciativas y enriquecer los procesos de capacitación con instancias concretas de entrenamiento laboral.

En ese sentido, la posibilidad de realizar prácticas supervisadas sobre maquinaria vial representa un avance significativo para quienes completaron su formación y buscan continuar fortaleciendo sus capacidades profesionales.

Formación para acompañar el crecimiento productivo

El acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y Trabajo y Guido Mogetta S.A. se inscribe dentro de una estrategia más amplia destinada a acompañar el desarrollo productivo de Catamarca mediante la formación de recursos humanos capacitados.

La preparación de trabajadores con conocimientos técnicos y experiencia práctica aparece como un elemento fundamental para responder a los desafíos que plantea el mercado laboral actual. A través de iniciativas como esta, se busca generar mejores condiciones para la inserción laboral y fortalecer las capacidades de quienes aspiran a desempeñarse en sectores vinculados a la infraestructura, la construcción y la operación de maquinaria especializada.