APeTCRa Catamarca: Pablo Soria asumió un nuevo mandato

En el marco de un proceso de consolidación institucional, la Asociación del Personal del Tribunal de Cuentas de la República Argentina (APeTCRa), seccional Catamarca, dio inicio formal a una nueva etapa administrativa. La jornada del sábado 24 de enero fue el escenario elegido para el acto de asunción de las autoridades que conducirán los destinos de la organización durante el cuatrienio 2026-2030.

La ceremonia de toma de posesión fue coordinada por los miembros de la Junta Electoral, responsables de oficializar el resultado de los comicios realizados el pasado 10 de diciembre. En aquella elección, los afiliados brindaron un apoyo mayoritario a la lista "Unidad y Acción", propuesta que garantizó la continuidad del liderazgo actual y la incorporación de nuevos cuadros técnicos a la conducción.

Con la formalización de los cargos, Pablo Javier Soria asumió formalmente su segundo mandato como Secretario General. Soria llega a esta nueva etapa acompañado por un equipo renovado, con el desafío de profundizar las políticas de bienestar para el personal y fortalecer el posicionamiento del gremio dentro del Tribunal de Cuentas.

Lejos de tratarse de un acto meramente protocolar, la nueva Comisión Directiva inició sus funciones con una reunión de trabajo inmediata. Durante este encuentro, los dirigentes realizaron un análisis pormenorizado de la situación actual del sindicato, estableciendo una hoja de ruta para los primeros meses del año.

Desde la dirigencia señalaron que el compromiso asumido desde el triunfo electoral se traduce ahora en una labor diaria orientada a cumplir con las expectativas de quienes depositaron su voto en la organización.

La impronta de la gestión iniciada este fin de semana está marcada por la necesidad de crecimiento y la consolidación de derechos. La conducción de APeTCRa busca que este período sea recordado por una defensa férrea de los intereses de sus representados, en un contexto de unidad institucional.

Al cierre de la jornada de asunción, el secretario general Pablo Soria delineó los principios rectores de su gestión: "Esperamos un 2026 de crecimiento para nuestra entidad gremial, siempre en defensa de nuestros compañeros, unidos y organizados". Bajo esta premisa, la nueva Comisión Directiva de Catamarca se encamina a un período de cuatro años donde la gestión administrativa y la presencia gremial serán los pilares fundamentales para el personal del Tribunal de Cuentas.