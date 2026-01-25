Chubut arde: El fuego ya arrasó 35.000 hectáreas

La crisis ambiental en la provincia de Chubut ha alcanzado niveles críticos tras un domingo de extrema tensión. La combinación de altas temperaturas y ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora provocó la reactivación de tres focos de incendios forestales que, hasta el momento, han devastado más de 35.000 hectáreas. El avance del fuego es tan agresivo que ya amenaza el ingreso a la ciudad de Esquel y mantiene en vilo a las comunidades de la zona andina.

La situación se concentra en puntos de altísimo valor ecológico: el Parque Nacional Los Alerces, la zona de Villa Lago Rivadavia y la localidad de Cholila. La magnitud del desastre ha obligado a un despliegue masivo de recursos, pero la naturaleza parece no dar tregua. Laura Mirantes, coordinadora del comité contra incendios en Los Alerces, describió el panorama como "muy complicado".

Según explicó la funcionaria, los equipos de combate enfrentan fuego en dos extremos simultáneos. "Tenemos cubiertas las líneas con varios equipos, pero estamos muy complicados por la rotación del viento", señaló. El principal problema radica en que el fuego se ha desplazado hacia las alturas, generando focos secundarios que el viento dispersa de forma impredecible. Esta dinámica errática impide que los brigadistas puedan anticiparse a las llamas, obligándolos a trabajar, en muchos casos, en retroceso para resguardar su integridad.

Para intentar frenar el avance de las llamas, se ha consolidado un equipo interdisciplinario que trabaja de manera coordinada en el terreno. La logística del combate incluye:

Fuerza Humana: Cerca de 500 operadores , entre los que se encuentran brigadistas, bomberos y personal especializado en manejo del fuego.

Cerca de , entre los que se encuentran brigadistas, bomberos y personal especializado en manejo del fuego. Apoyo Aéreo: Helicópteros hidrantes que realizan descargas constantes y un avión de reconocimiento encargado de realizar el paneo de la situación actual.

que realizan descargas constantes y un de reconocimiento encargado de realizar el paneo de la situación actual. Alcance del Daño: Una superficie afectada que ya supera las 35.000 hectáreas, con focos distintos a los registrados la semana pasada.

El impacto del incendio ha dejado de ser únicamente forestal para convertirse en una amenaza humana directa. Si bien las autoridades confirmaron que, por el momento, no hay evacuados, la preocupación crece minuto a minuto. Alrededor de 20 familias se encuentran en propiedades rurales y viviendas muy cercanas a los focos activos, bajo una vigilancia constante de los servicios de emergencia.

La mayor advertencia de Mirantes recae sobre el futuro inmediato: si la trayectoria de los vientos no se modifica, el fuego tiene el camino libre hacia la ciudad de Esquel. El personal de manejo del fuego intenta establecer defensas en el ingreso a la localidad, pero la intensidad de las ráfagas y el desprendimiento de brasas hacia nuevos sectores hacen que el escenario sea de incertidumbre total.