"Aprendo con vos": La Capital reinicia el apoyo escolar gratuito

Con la finalización del receso estival y el inicio del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de la Capital ha anunciado la reapertura de una de sus herramientas más vitales para la contención educativa: el programa "Aprendo con vos". Esta iniciativa, diseñada para combatir el desgranamiento escolar y fortalecer las trayectorias pedagógicas de los alumnos, vuelve a estar plenamente operativa para brindar apoyo escolar gratuito a estudiantes de nivel primario y secundario en todo el territorio capitalino.

Impulsado a través de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura, el programa se presenta este año con una robusta estructura docente y una capilaridad territorial que busca no dejar ningún sector de la ciudad desatendido.

Una red de apoyo pedagógico integral

El corazón del programa reside en su capital humano y su alcance geográfico. Para este ciclo, se han movilizado más de 70 docentes especializados, cuya misión es acompañar a los jóvenes en la superación de dificultades académicas y en la preparación de exámenes.

La oferta educativa es amplia y abarca áreas críticas del conocimiento, tales como:

Lengua y Matemáticas (ejes fundamentales del aprendizaje).

Ciencias Exactas y Naturales: Química, Física.

Ciencias Sociales: Geografía.

Idiomas Extranjeros: Inglés y Francés.

Para garantizar la accesibilidad, el programa se despliega en 41 centros estratégicos, entre los que se incluyen escuelas municipales, sedes vecinales, centros de participación vecinal (SE.PA.VE.) y el emblemático Hogar Escuela. Esta distribución asegura que cada estudiante cuente con un punto de referencia educativo cercano a su domicilio, minimizando las barreras de transporte.

Guía detallada de centros y horarios

La Municipalidad ha dispuesto una organización horaria flexible, cubriendo los turnos mañana y tarde para adaptarse a la escolaridad de los alumnos. A continuación, se detallan las instituciones, sus ubicaciones y los horarios de atención destacados para la comunidad:

Inclusión y proximidad educativa

La fortaleza de "Aprendo con vos" reside en su enfoque de proximidad. Instituciones como el EDI Terebintos Norte (Francia 648) inician sus actividades desde las 07:00 hs, mientras que espacios como Somos Vecinos (Maipú 910) o la Agrupación La Calle (Pérez de Zurita 299) extienden su atención hasta las 21:00 hs, permitiendo que incluso aquellos jóvenes con otras responsabilidades puedan acceder al beneficio.

Esta política de estado municipal no solo busca el éxito académico inmediato, sino que constituye una inversión en el tejido social de la ciudad. Al descentralizar el conocimiento y llevarlo a los barrios, la Municipalidad de la Capital reafirma su compromiso con la educación como motor de igualdad de oportunidades.