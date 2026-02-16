Para agendar: estos son los feriados que se vienen después de carnaval

El cierre de los festejos de Carnaval 2026, que se celebran este lunes 16 y martes 17, dejan tras de sí uno de los periodos de descanso más significativos de la temporada estival. Sin embargo, en la dinámica social y económica de la Argentina, la mirada de los ciudadanos y los sectores productivos ya se posa sobre la próxima interrupción de la actividad habitual. La configuración del calendario oficial para este año revela que la espera no será prolongada, estableciendo una hoja de ruta clara para el primer semestre.

El retorno del descanso: Marzo y la memoria histórica

Tras la finalización de los feriados de febrero, la siguiente fecha destacada en el almanaque se sitúa en el tercer mes del año. El próximo feriado después de Carnaval será el lunes 23 de marzo, el cual ha sido declarado con fines turísticos. Esta jornada funciona como un puente estratégico que se unirá de forma inmediata al martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De esta manera, se conformará un nuevo fin de semana largo de cuatro días, consolidándose como la primera oportunidad ideal para una escapada o un descanso reparador antes de la transición hacia el otoño y la llegada de la Semana Santa en abril. Este esquema de feriados concatenados busca no solo el ejercicio de la memoria civil, sino también el fomento de la actividad turística interna.

El cronograma detallado de feriados nacionales 2026

Para quienes planifican su agenda a mediano y largo plazo, el cronograma de feriados nacionales posterior al 17 de febrero se presenta con una distribución regular de fechas patrias, religiosas y turísticas. A continuación, se detallan los días no laborables y feriados que restan en el calendario:

Lunes 23 de marzo: Feriado con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 15 de junio: Conmemoración de Martín Miguel de Güemes (trasladable).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: Feriado con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable).

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable).

Lunes 7 de diciembre: Feriado con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La organización del calendario 2026 muestra una intención deliberada de generar fines de semana extendidos. El caso de marzo es paradigmático, ya que el lunes 23 y martes 24 ofrecen una ventana de desconexión apenas un mes después del Carnaval. Inmediatamente después, el mes de abril presentará otra secuencia relevante con el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), lo que garantiza una continuidad en el flujo de pausas laborales durante el inicio del año lectivo y comercial.

En el mes de julio, el esquema se repite con el jueves 9 de julio y el viernes 10 de julio (con fines turísticos), permitiendo nuevamente un bloque de cuatro días que suele ser clave para la temporada invernal. Hacia el final del año, el ciclo se cierra con otra combinación de lunes y martes: el 7 y 8 de diciembre, que junto al feriado de Navidad el viernes 25, terminan de delinear el mapa de asuetos del 2026.

Este calendario no solo marca los hitos de la identidad nacional y la fe religiosa, sino que establece los periodos de previsibilidad necesarios para el desarrollo de las economías regionales y el esparcimiento de la población tras el fin de la temporada de Carnaval.

