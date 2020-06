Aprosca denuncia falta de insumos para el personal de Salud

El anunciado bono para el sector de Salud sigue sin aparecer para la mayoría del personal de Salud del país. A más de ochenta días de cuarentena y aunque en el último anuncio del Presidente de la extensión de la misma, se aseguró que el bono se haría efectivo, el incentivo sigue sin aparecer. En relación a nuestra provincia, el representante de la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (Aprosca), Lic. Julio Sánchez, deslizó que algunos “con contactos parecen que sí accedieron” . No obstante esto, en el dialogo mantenido con Radio Valle Viejo denunció la carencia y mala calidad de los elementos de salud con los que cuentan para enfrentar el Covid-19. "Tenemos contacto directo a nivel nacional para ver si se cobró en alguna parte del país y en realidad no se cobró y se ha gastado en muchos elementos de trabajo para la protección" pero de baja calidad, aseguró.

Sánchez agregó "acá, en Catamarca, no se consiguen elementos de calidad. Los trabajadores de la salud para hacer frente a esta pandemia tienen que tener elementos de primera calidad y lamentablemente esto no está ocurriendo".

Luego sobre el Hospital Monovalente “Carlos Malbran” dejó entrever que efectivamente corren rumores del desmantelamiento de algunos sectores del Hospital San Juan y se refirió que aunque se lo describe como un centro generalista, no se especifica que no atiende a menores . "Hacen una propaganda del Malbrán como si fuera un hospital general para toda la sociedad, pero se tendría que decir que el hospital es sólo para adultos porque lamentablemente pediatría no se atiende ahí", apuntó Sánchez. En ese contexto, destacó que deberían "aplaudir" el trabajo que llevan adelante los profesionales en el hospital de Niños Eva Perón, por el "impresionante" trabajo que realizan los profesionales "sin tener los elementos adecuados para trabajar".