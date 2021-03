Aprosca denunció el desmantelamiento del Hospital de San José de Fray Mamerto Esquiú

El secretario gremial de APROSCA (Asociación del Personal de Salud de Catamarca), Julio Sánchez, formuló una grave denuncia contra el Ministerio de Salud de la provincia, indicando que el Hospital San José, ubicado en el deparatmento Fray Mamerto Esquiú fue sistemáticamente desmantelado. En una visita al centro asistencial, el gremialista convocó ayer a una asamblea para determinar el estado del lugar.

Durante la visita, que tuvo como objetivo un relevamiento del estado de los centros de salud y sus condiciones edilicias, y por pedido de la población y las versiones de desmantelamiento, APROSCA dijo confirmar tal situación.

“Después de haber venido como cinco veces, no había nadie que atienda, hablamos con la encargada que no tiene ni idea del asistencialismo”, apuntó Sánchez en diálogo con Radio Valle Viejo alertando que la falta de médicos y ambulancias no podrán cubrir las urgencias.

El gremialista apuntó contra el intendente Guillermo Ferreyra, legisladores y gobierno provincial, considerando que están destruyendo el sistema de salud pública. “Es un desmantelamiento total, desarmaron quirófano, desmantelaron sala de parto, post parto, recursos humanos no tiene nadie para atender. Es tremendo. No es hospital para nada, es una vieja posta sanitaria en comparación con la estructura hermosa que tiene”, apuntó.

Sánchez criticó que “hace poco tiempo, con bombos y platillos, el intendente Ferreyra y la ministra de Salud, Claudia Palladino aplaudiendo lo que dejaron destruido, esto es la mentira que se está diciendo a la sociedad”.