Aprosca negó convocatoria de la ministra Soria y adelanta la marcha para el miércoles

Nueva semana del conflicto del sector salud y otra vez los gremios renuevan el reclamo por el diálogo, las mejoras salariales y laborales. Para visibilizar sus pedidos, vuelven a marchar y sostienen el paro por 72 horas, al igual que el quite de colaboración. Las medidas se mantienen desde hace ya dos meses y no hay avance en las negociaciones, a pesar de la convocatoria que había lanzado el Ejecutivo provincial. Por caso, en las últimas horas había trascendido que la ministra de Trabajo, Verónica Soria iba a reunirse con los principales referentes de Aprosca, encuentro que no solo no se concretó sino que además, fue desmentido por los gremialistas.

Según la ministra durante este lunes se iba a concretar una instancia de diálogo con integrantes del gremio que tiene como referente a Julio Sánchez, para de esta manera iniciar las conversaciones correspondientes y atender a la solicitud de los trabajadores. La invitación, según indicaron desde el gremio en ningún momento se concretó, lo que generó malestar y generó sospecha en el sector que moviliza a un gran sector de la sanidad de la salud pública.

Según manifestaron desde Aprosca, el anuncio de una reunión es parte de “una estrategia mentirosa para distraer y disminuir nuestras fuerzas”. Así lo aseguró la Dra. Graciela Jury quien además apuntó al primer mandatario de la provincia expresando que haber informado que los llamaban a un encuentro es algo que en “ningún momento fue verdadero pero no se puede esperar otra cosa de esta gestión”.

En tanto, según lo había manifestado la propia titular de la cartera de Trabajo, la convocatoria estaba prevista para la tarde del lunes y se concretaba a pesar que esta organización, si bien está inscripta el registro de asociaciones sindicales, aún no terminó de regularizar su situación institucional. “Sin perjuicio de eso, dentro del Gobierno se tomó la decisión de integrarlos a las conversaciones por mejoras salariales que se iniciaron la semana pasada con diversos sindicatos representantes de trabajadores estatales”, había dicho Soria.

Paros y marchas

Desde Aprosca, confirmaron las medidas de fuerza, ya aprobadas durante la marcha del jueves pasado. De manera que el paro por 72 horas comienza este martes y a diferencia de lo que se viene realizando, la marcha será el miércoles 24 de Agosto, adelantando para que no coincida con el feriado del Día de la Autonomía.

En el caso de ATE Salud, la entidad va a mantener el quite de colaboración para los días miércoles, jueves y viernes. Medidas que aplican para profesiones, técnicos, administrativos, y mantenimiento de los hospital públicos, área central e interior provincial.