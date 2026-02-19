Aprueban el Plan Nacional de Alzheimer: asistencia a pacientes, prevención y capacitación

En un paso significativo para la salud pública argentina, el Ministerio de Salud ha oficializado la aprobación del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados. Esta medida, que marca un hito en el tratamiento de patologías neurodegenerativas en el país, fue presentada mediante la Resolución 279/2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial, documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa no solo busca ordenar los recursos existentes, sino que establece una hoja de ruta clara para enfrentar una de las problemáticas más desafiantes del siglo XXI: el deterioro cognitivo en la población, especialmente en los adultos mayores. El plan queda estructuralmente integrado bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que depende de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

El propósito central del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados es multidimensional. Por un lado, se enfoca en brindar ayuda directa a los pacientes diagnosticados, pero también reconoce por primera vez de forma explícita el rol de los familiares, quienes suelen cargar con el impacto emocional y operativo del cuidado.

Para lograr una transformación real en las prácticas vigentes, el Ministerio ha diseñado una estrategia que descansa sobre tres pilares fundamentales:

Activación de campañas de promoción y prevención: Con el fin de detectar de forma temprana signos de alerta en la población.

Capacitación y formación en servicio: Para actualizar los conocimientos del personal de salud de acuerdo a los principios normativos nacionales e internacionales.

Investigación y estandarización: El establecimiento de líneas prioritarias de investigación y herramientas que permitan homogeneizar los procesos de atención en todo el territorio nacional.

El marco legal y las facultades de implementación

El texto oficial de la resolución desglosa las competencias de las autoridades sanitarias para garantizar que este plan no sea una mera declaración de intenciones. En su Artículo 1, se ratifica la creación del plan dentro del ámbito de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental.

Posteriormente, el Artículo 2 otorga facultades específicas a dicha Dirección Nacional para que actúe como el órgano rector del programa. Bajo esta premisa, la oficina queda autorizada para:

Dictar normas complementarias y aclaratorias que faciliten la ejecución del plan.

Desarrollar guías, pautas y directrices técnicas para los profesionales del área.

Emitir recomendaciones necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos trazados.

Un dato relevante que destaca la cartera sanitaria es la eficiencia administrativa de la medida. Se ha indicado explícitamente que la aplicación del plan no prevé ningún gasto presupuestario para la jurisdicción, basando su implementación en la optimización de las estructuras y recursos ya disponibles en el sistema de salud.

El desafío de las patologías neurodegenerativas

El Ministerio de Salud ha fundamentado la urgencia de este plan basándose en la naturaleza de la Enfermedad del Alzheimer (EA). Dentro del campo de la salud mental, esta patología se identifica como una de las más prevalentes a nivel mundial, con un impacto devastador en personas mayores. La cartera la describe como una enfermedad progresiva e irreversible, definida por un deterioro cognitivo y conductual que termina interfiriendo de manera significativa con el funcionamiento social y ocupacional de quien la padece.

Sin embargo, el alcance del plan es más ambicioso y no se limita exclusivamente al Alzheimer. La resolución especifica que el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, diagnóstico y acompañamiento incluirá también a personas diagnosticadas con otros cuadros complejos de salud mental:

Deterioro Cognitivo Leve (DCL).

Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe).

Demencia Frontotemporal (DFT).

Hacia una mejora en la calidad de vida

El foco preventivo es, quizás, el aspecto más innovador de la medida. Al poner el énfasis en disminuir el impacto de estas enfermedades en el medio local, el Ministerio busca transformar las prácticas actuales para alinearlas con los estándares internacionales. El objetivo último es impulsar una mejora sustancial en la calidad de vida de los afectados, reduciendo la carga que estas condiciones representan para el sistema social y sanitario argentino.

Con la puesta en marcha de este plan nacional, el Estado Argentino eleva la jerarquía de las patologías neurodegenerativas en su agenda, reconociéndolas como una prioridad de salud pública que requiere una coordinación centralizada y técnica para su abordaje integral.