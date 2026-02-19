Icaño: éxito rotundo en la 5° edición del Festival de la Producción

La Municipalidad de Icaño ha comunicado con entusiasmo el balance positivo de la 5° edición del Festival de la Producción, un evento de gran magnitud que se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal. La jornada no solo cumplió con las más altas expectativas de convocatoria, sino que se consolidó como un espacio de encuentro vital para vecinos y visitantes, quienes se reunieron para celebrar la música, la cultura y las tradicionales costumbres gauchas que definen la esencia de la región.

El prestigio institucional de esta edición quedó respaldado por la presencia de una comitiva de autoridades locales de primer orden, encabezada por el Intendente Municipal Franco Carletta. Junto al mandatario, participaron figuras de relevancia política y social como el senador mandato cumplido José Pio Carletta, el Padre Párroco Esteban Chaile y el Secretario de Gobierno Orlando Cativa, además de delegados municipales y diversas autoridades locales que acompañaron el desarrollo de este importante evento, clave para la consolidación de la identidad cultural del municipio.

Uno de los momentos que marcó el pulso emocional del festival fue el solemne ingreso de la Virgen del Valle. Su presencia fue recibida con profundo respeto por la multitud, otorgando una bendición especial tanto al desarrollo del festival como a todos los presentes, en un acto que impregnó el ambiente de un sentido de esperanza y fe compartida.

En el plano estrictamente artístico, el escenario mayor del Polideportivo vibró con una programación diversa y de alta calidad. La noche contó con las actuaciones de destacados exponentes y grupos musicales como Facu y la Fuerza, Los Hermanos Mattar, Sangre Nueva, Caravana Catucha y Daniela Álvarez. Asimismo, el público disfrutó del talento de El Chango Santiagueño, Benjamín Córdoba, Raúl Ibarra, Los Changos Lapaceño y Zorzales de mi Tierra. A este despliegue musical se sumaron las presentaciones de los Ballets locales, cuyo aporte de color y destreza en las danzas tradicionales fue fundamental para redondear una celebración que resultó única en su tipo.

Al cierre de esta exitosa edición, el Intendente Franco Carletta dirigió unas palabras de gratitud a la comunidad, destacando el trabajo incansable de los artistas, las agrupaciones y, de manera especial, del personal municipal, cuya labor coordinada permitió el éxito logístico y organizativo del festival.

Para la gestión de la Intendencia Franco Carletta, la participación activa de los vecinos es el motor que permite que este evento continúe siendo una muestra viva del compromiso por fortalecer la cultura y las tradiciones de Icaño. Con el éxito alcanzado este año, el Festival de la Producción reafirma su lugar como una cita ineludible para el crecimiento y la unión de todo el pueblo.