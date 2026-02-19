El gobernador encabezará la 35° Feria de la Puna en Antofagasta de la Sierra

La Villa de Antofagasta de la Sierra, cabecera del departamento más extenso de la provincia de Catamarca, se prepara para recibir uno de los eventos más significativos de su calendario cultural y productivo. Entre el 26 y 28 de febrero, se llevará a cabo la 35° Feria de la Puna 2026, una cita que trasciende lo meramente festivo para convertirse en un nodo de articulación política, social y económica para la región.

La confirmación de la asistencia del gobernador Raúl Jalil se oficializó este jueves, tras una reunión estratégica mantenida con el secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, y el intendente de Antofagasta, Mario Cusipuma. Este encuentro no solo sirvió para ultimar los detalles logísticos de la feria, sino para ratificar el compromiso del Ejecutivo provincial con el desarrollo de las comunidades del oeste catamarqueño.

Uno de los hitos centrales de la visita oficial de Jalil será la entrega del decreto que otorga la personería jurídica a la flamante Cámara de Proveedores Mineros de Antofagasta de la Sierra. Este acto administrativo representa un avance crítico para la formalización y el fortalecimiento del ecosistema empresarial local.

La obtención de esta personería jurídica permite a los emprendedores y empresas de la zona consolidarse como una entidad con voz propia, facilitando la negociación y la prestación de servicios en una de las zonas con mayor potencial minero del país. Según lo expresado por el intendente Cusipuma, esta herramienta es vital para nuclear a la mayoría de los proveedores que operan en la jurisdicción provincial, asegurando que el beneficio del desarrollo industrial permanezca en el departamento.

La 35° Feria de la Puna es, ante todo, un manifiesto de la esencia de las comunidades altoandinas. El intendente Cusipuma ha sido enfático al definir el propósito del encuentro: "mostrar al mundo lo que es Antofagasta de la Sierra, cómo somos y lo que tenemos". Este proceso de visibilización internacional se realiza bajo un marco de respeto absoluto por las creencias locales, solicitando siempre el permiso de la Pachamama.

Para las comunidades puneñas, la feria no es solo un mercado, sino una plataforma para revalidar sus técnicas ancestrales y su cosmovisión. El evento destaca por:

La exhibición y concursos de camélidos, donde se evalúa la calidad genética y el cuidado de los animales.

Muestras artesanales que reflejan la herencia de los pueblos originarios.

Trabajos textiles de excelencia, realizados con fibras naturales de llama, oveja y vicuña.

La promoción de productos que son reconocidos a nivel mundial por su exquisita calidad y el uso de métodos de tejido tradicionales.

El despliegue de la feria permite observar la convivencia entre el sector productivo primario y la industria minera emergente. La participación de artesanos y productores de diversas comunidades de la Puna genera un espacio de intercambio único, donde los tejidos de vicuña —apreciados globalmente— se presentan junto a las proyecciones de crecimiento de los proveedores mineros locales.

La presencia de figuras clave como el secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, subraya la importancia de la gestión territorial en estos procesos. El trabajo conjunto entre el municipio y la provincia busca potenciar la infraestructura y el alcance de un evento que ya es una marca registrada de la identidad catamarqueña.

En definitiva, la 35° Feria de la Puna 2026 se posiciona como el escenario donde Antofagasta de la Sierra reafirma su rol protagónico en el mapa provincial, equilibrando la preservación de su riqueza cultural con las demandas de un futuro industrial. La apertura del evento, que contará con el honor de la presencia del mandatario provincial, marcará el inicio de tres jornadas clave para el orgullo y la economía de la Puna.