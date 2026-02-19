Crisis en La Rioja: deuda del PAMI y mercado negro sacuden a las farmacias

El sistema de salud en la provincia de La Rioja atraviesa una de las crisis más profundas y complejas de los últimos tiempos. Las farmacias riojanas se encuentran en un estado de alerta máxima debido a una doble presión que amenaza su sostenibilidad: por un lado, una asfixia financiera provocada por los incumplimientos del PAMI y, por otro, el preocupante crecimiento de un mercado ilegal que opera sin controles sanitarios. Esta combinación de factores no solo pone en jaque la economía de los establecimientos, sino que representa un peligro directo e inmediato para la integridad de toda la población.

Uno de los puntos más críticos denunciados por el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja es la proliferación de medicamentos ofrecidos a través de redes sociales. La presidenta de la entidad, Silvia Brizuela, alertó sobre el avance de publicaciones en plataformas digitales donde se comercializan fármacos fuera de todo marco legal. La profesional fue tajante al señalar que quien vende medicamentos en estos espacios, careciendo de la formación correspondiente, incurre en el ejercicio ilegal de la profesión y demuestra una falta total de cuidado por la salud de las personas, ignorando protocolos básicos de seguridad.

La procedencia de estos productos es una de las mayores preocupaciones para los especialistas locales. Según la advertencia de la entidad profesional, los medicamentos que circulan por estas vías irregulares presentan características alarmantes, ya que muchos de estos productos pueden ser robados, adulterados o directamente ilegítimos. Además, al no pasar por los canales oficiales, se desconoce si se ha respetado la cadena de frío o las normas de almacenamiento indispensables. Ante esta situación, Brizuela enfatizó que el mercado ilegal avanza debido a que quienes tienen a su cargo la fiscalización no están cumpliendo con su labor, por lo que el Colegio elevó una propuesta al Ministerio de Salud provincial para crear una comisión específica de control que logre frenar la circulación irregular de estos insumos.

Asfixia financiera y la deuda acumulada del PAMI

En paralelo al desafío de la venta ilegal, el sector enfrenta una realidad económica desesperante que afecta el giro diario de los negocios. La seguridad social de los jubilados mantiene una deuda acumulada que ya alcanza las cuatro quincenas de demora, y en algunos casos específicos el atraso en los pagos llega a los 41 días. Este plazo resulta imposible de sostener para las pequeñas economías locales, impactando con mayor dureza en las farmacias unipersonales o de cercanía que cumplen una función social clave en los barrios y el interior de la provincia.

Estos establecimientos deben afrontar una estructura de costos en constante aumento, donde se destacan los fuertes incrementos en los servicios de energía eléctrica y otros costos operativos esenciales. Silvia Brizuela describió un escenario en el que muchos establecimientos están sosteniendo la atención al público exclusivamente con recursos propios, lo que genera un descalce financiero crítico al tener que pagar a los proveedores sin haber cobrado las prestaciones de la obra social en tiempo y forma.

El impacto social y la pérdida de cobertura para jubilados

La crisis trasciende lo empresarial y golpea directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. La presidenta del Colegio denunció que los jubilados riojanos están sufriendo la reducción de coberturas y una notable pérdida de su poder adquisitivo. El escenario es tan complejo que ha obligado a los pacientes a recurrir a métodos de pago informales para no interrumpir sus tratamientos vitales.

Brizuela explicó que actualmente el jubilado se ve forzado a comprar medicamentos mediante el sistema de cuenta corriente debido a la quita de cobertura, reflejando la precariedad de un sistema donde la farmacia termina actuando como un amortiguador social. La combinación de deuda estatal, inflación de costos y expansión del mercado clandestino coloca a la salud riojana en un punto de tensión extrema, amenazando la continuidad del servicio en las localidades más alejadas del interior provincial.