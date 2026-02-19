Pulso en la calle: huelga total y concentración frente al Palacio Legislativo

Desde la medianoche de hoy, la Argentina se encuentra bajo los efectos de un paro general de 24 horas, una medida de fuerza de alto impacto convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). El eje central del conflicto es el rechazo rotundo a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, cuyo tratamiento legislativo está previsto para esta misma jornada en la Cámara de Diputados de la Nación. Durante las primeras horas de la mañana, la fisonomía de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se vio profundamente alterada por una serie de cortes en los principales accesos, marcando el inicio de una jornada de fuerte confrontación política y social que pone a prueba la capacidad de resistencia de los sectores gremiales.

El alcance de la medida y la estrategia de las calles vacías

La cúpula de la CGT ha manifestado que el acatamiento a la huelga es elevado, cumpliendo con la premisa establecida durante la conferencia de prensa del pasado miércoles. En aquella instancia, la central obrera ratificó el cese de actividades y fue enfática en su objetivo táctico: lograr que "no haya nadie en la calle", como una muestra de rechazo absoluto a la iniciativa. A esta convocatoria se sumaron pilares fundamentales de la economía nacional, incluyendo gremios vinculados al transporte, entidades bancarias y comercios, cuya adhesión masiva ha contribuido a la imagen de una jornada de inactividad casi total en las principales urbes del país.

Pese a que en un principio la central obrera había descartado la realización de una movilización masiva hacia las inmediaciones del Congreso de la Nación, otros sectores del arco sindical han optado por ocupar activamente el espacio público. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó no solo su participación en la huelga, sino también la realización de una manifestación frente al Palacio Legislativo. Esta presencia busca presionar directamente a los legisladores durante el tratamiento del proyecto, rompiendo con la consigna de desmovilización que había planteado inicialmente la central de la calle Azopardo.

De forma paralela, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) también confirmó su adhesión a la marcha. Este bloque, que agrupa a sectores estratégicos como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el gremio de Aceiteros y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), aporta una base territorial e industrial de gran relevancia a la protesta. La convergencia de estos actores frente al Congreso garantiza que, a pesar del deseo original de la CGT de mantener las calles vacías para simbolizar el descontento, el epicentro del debate político esté custodiado por el fragor de la protesta social y la presencia de los trabajadores organizados.

Frente a la parálisis de los servicios y la presión de las movilizaciones, el Gobierno nacional ha mantenido una postura de firmeza administrativa. A través de un comunicado oficial, las autoridades comunicaron que se procederá a descontar el día de haberes a todos aquellos trabajadores que se sumen al paro.

Esta medida busca desincentivar la participación en la huelga y marcar una línea de autoridad frente a lo que el Ejecutivo considera una interrupción de las tareas públicas en un momento crítico. Mientras el país aguarda el resultado de la votación en la Cámara Baja, la tensión entre la legitimidad de la protesta y la determinación oficial define el clima de una jornada histórica.