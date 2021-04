Aprueban proyecto internacional de la Escuela de Arqueología de la UNCA

Desde la Escuela de Arqueología de la UNCA se dio a conocer que se aprobó un proyecto de cooperación internacional bilateral entre el CONICET y el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) para ejecutar el proyecto “Manejo y conservación de paisajes agropastoriles durante los últimos dos milenios en los bosques secos estacionales del este de Catamarca. Una propuesta interdisciplinaria”.

Los responsables del proyecto son el Dr. Enrique Moreno, perteneciente a la Escuela de Arqueología y CITCA ? CONICET/UNCA y el Dr. Patrick Roberts (Max Planck Institute for the Science of Human History).

Este proyecto prevé la aplicación de las más avanzadas metodologías zooarqueológicas, moleculares y geoquímicas para complementar trabajos previos de arqueobotánica, geoarqueología y teledetección, con el fin de determinar las formas en que se practicó el pastoreo de camélidos, algo que no está documentado en otras áreas neotropicales similares de América del Sur.

De esta manera se pretende analizar los cambios y adaptaciones en las prácticas productivas en los últimos dos milenios y sus impactos en el uso del suelo y cambios ambientales