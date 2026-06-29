Arellano presentará el Informe de Gestión 2025-2026 de la UNCA

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) llevará adelante el próximo 30 de junio una Asamblea Universitaria convocada especialmente para la presentación del Informe de Gestión correspondiente al período 2025-2026, una instancia institucional que tendrá como único objetivo la exposición del balance de las acciones desarrolladas durante ese período.

La convocatoria establece que la reunión estará dedicada exclusivamente a este tema, por lo que la presentación del informe constituirá el único punto del orden del día. De esta manera, la Asamblea concentrará toda su actividad en la exposición del documento institucional elaborado por las máximas autoridades de la casa de estudios.

El informe será presentado por el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, quien encabezará la sesión especialmente convocada para dar a conocer el balance de gestión correspondiente al período 2025-2026.

La Asamblea se desarrollará en el Aula Magna

De acuerdo con la convocatoria oficial, la Asamblea Universitaria tendrá lugar el 30 de junio a las 10 de la mañana en el Aula Magna de la UNCA, ubicada sobre avenida Belgrano 300.

El espacio elegido recibirá a los integrantes de la Asamblea para una jornada cuyo desarrollo estará íntegramente destinado a la presentación del informe institucional. La convocatoria prevé una sesión específica para esta actividad, sin incorporar otros asuntos dentro del temario previsto.

La decisión de dedicar la totalidad de la Asamblea a la exposición del Informe de Gestión refleja el carácter exclusivo que tendrá el encuentro, cuya finalidad será la presentación del balance institucional correspondiente al período señalado.

Un informe correspondiente al período 2025-2026

El Informe de Gestión 2025-2026 representa el balance institucional correspondiente a ese período y será presentado durante la Asamblea convocada especialmente para tal fin.

Según la convocatoria, la exposición permitirá dar a conocer el contenido del informe elaborado para reflejar la gestión desarrollada durante el ciclo comprendido entre 2025 y 2026.

La presentación estará a cargo del rector Oscar Arellano, quien será el encargado de exponer el documento ante la Asamblea Universitaria reunida en el Aula Magna.

Convocatoria

La convocatoria oficial lleva las firmas del rector Oscar Arellano y del vicerrector Carlos Humberto Savio, quienes invitaron a participar de la sesión especialmente destinada a la presentación del balance institucional.

El documento establece que la Asamblea Universitaria tendrá un único propósito: la exposición del Informe de Gestión 2025-2026, sin incorporar otros temas para su tratamiento durante la reunión.

De esta manera, las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca formalizaron la convocatoria a una sesión que estará enfocada exclusivamente en la presentación del informe correspondiente al período 2025-2026.