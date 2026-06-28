Encontraron el cuerpo de otro de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La Prefectura Naval Argentina encontró este domingo el cuerpo de Carlos Kovach, de 60 años, uno de los cinco pescadores desaparecidos desde el pasado 14 de junio, cuando salieron a navegar desde el Camping Hudson con destino al Río de la Plata.

Según confirmaron fuentes de la investigación, el cuerpo fue localizado a unos 20 kilómetros de la costa, río adentro, frente a la localidad bonaerense de Punta Indio. Tras el hallazgo, el doctor Frattini, de la Ayudantía Fiscal local, inició una causa por averiguación de causales de muerte y ordenó la realización de la autopsia.

Con este hallazgo, ya son dos las víctimas fatales encontradas. Días atrás, la Armada de Uruguay había localizado el cuerpo de Sebastián Romegialli a unos 45 kilómetros de la costa uruguaya.

La búsqueda continúa para dar con Claudio Kovach, de 50 años; Alejandro Boscardin, de 28; y Damián Giubu, de 42, quienes permanecen desaparecidos.

Los cinco hombres habían partido en la embarcación "Chamigo-Ho" para realizar una jornada de pesca recreativa. Ninguno era pescador profesional. Los hermanos Kovach practicaban la actividad como aficionados, mientras que Romegialli era integrante del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y trabajaba en una empresa de bebidas.

La última comunicación con el grupo se registró entre las 6 y las 8.30 de la mañana del día de la partida. Al advertir que la embarcación no había regresado, las autoridades del camping dieron aviso a los organismos de emergencia.

Según informaron los investigadores, la lancha contaba con chalecos salvavidas, bengalas, un equipo GPS y radio VHF, aunque no disponía de radiobaliza ni de un sistema de posicionamiento electrónico, elementos que habrían facilitado su localización.

Las autoridades descartaron que las condiciones climáticas hayan sido determinantes, ya que al momento de zarpar el tiempo era favorable. El jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval, Fernando Rodríguez, explicó que una de las principales hipótesis apunta a que la embarcación pudo haber derivado por efecto de las corrientes y sufrir posteriormente algún inconveniente mecánico o estructural.

La investigación continúa sin poder determinar qué ocurrió con la embarcación. La falta de restos visibles o señales de auxilio obligó a ampliar progresivamente el área de rastrillaje.

En los últimos días, los investigadores encontraron una mochila y un tanque de combustible que podrían estar vinculados con la embarcación desaparecida. Ambos elementos serán sometidos a pericias para establecer si pertenecen al grupo de pescadores.

Del operativo participan guardacostas de la Prefectura Naval, aeronaves de búsqueda, bomberos voluntarios de Ensenada, Berisso y Magdalena, personal de Defensa Civil y guardavidas, que mantienen los rastrillajes tanto en aguas del Río de la Plata como en distintos sectores de la costa bonaerense.