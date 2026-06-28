Catamarca participó del Encuentro de Comunicadores del NOA con un homenaje a Esquiú

Este sábado se realizó el Encuentro de Comunicadores Diocesanos del NOA en la Diócesis de la Santísima Concepción de Tucumán, una jornada que reunió a comunicadores, religiosos, sacerdotes y laicos bajo el lema "Con María custodiamos voces y rostros del NOA", en sintonía con el mensaje del Papa León XIV para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de este año.

La convocatoria congregó a representantes de distintas jurisdicciones eclesiásticas de la región y tuvo como propósito compartir experiencias, fortalecer el trabajo conjunto y reflexionar sobre los desafíos actuales de la comunicación dentro de la Iglesia. Participaron del encuentro Mons. Carlos Sánchez, arzobispo de Tucumán y delegado por la Región NOA en la Conferencia Episcopal Argentina, y Mons. José Antonio Díaz, obispo anfitrión.

También acompañaron la actividad los sacerdotes asesores Germán Macagno, de Jujuy; José Armando Casimiro, de Cafayate; Marcelo Amaya, de Catamarca; y Jacob Thomas, oriundo de la India y representante de Concepción. La instancia regional fue coordinada por la Hna. Silvia Somaré, delegada regional.

El mensaje de apertura

La jornada comenzó con un momento de oración y posteriormente se proyectó un mensaje enviado en video por Mons. Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina.

Durante su saludo convocó a "comunicar la Buena Noticia de Jesús, generando una cultura del encuentro, propiciando la amistad social, haciendo que desde sus ministerios, oficios, la Palabra de Dios pueda hacerse carne. Que nuestra presencia en las redes sociales sea una presencia que genere comunión".

Asimismo, remarcó que "tenemos que abrirnos al mundo para que la Buena Noticia pueda llegar a todos sin distinción, un desafío importante", e invitó a "trabajar juntos, sinodalmente, para avanzar en la construcción de la civilización del amor", concluyendo su mensaje con una bendición.

Tras esa apertura, los participantes realizaron un repaso del trabajo desarrollado por cada arquidiócesis, diócesis y prelatura de la Región NOA desde el encuentro celebrado en 2024, tomando como base el documento elaborado en aquella oportunidad. Posteriormente se organizaron grupos de trabajo y se compartieron las conclusiones de cada jurisdicción eclesiástica.

El Beato Esquiú y su legado periodístico

Uno de los momentos centrales del encuentro estuvo dedicado a dos acontecimientos relevantes para la Iglesia que peregrina en el NOA durante este año: el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, en Catamarca, y el 50° aniversario de los Mártires Riojanos.

En primer término, el Mgter. Mario Vera, historiador catamarqueño y devoto del Beato Mamerto Esquiú, brindó una exposición centrada en la faceta periodística del fraile franciscano. Durante su presentación explicó que Esquiú desarrolló su labor evangelizadora en el siglo XIX y que su legado continúa vigente. Recordó que integró el periódico El Ambato, señalado como la primera experiencia periodística en Catamarca.

También relató que, durante su permanencia en la ciudad de Sucre, Bolivia, el Papa Pío XII le pidió que fundara, dirigiera y escribiera un periódico al que denominó El Cruzado.

Al analizar la tarea comunicacional de Esquiú, Mario Vera sostuvo que "Esquiú tuvo una conciencia clara de la función rectora de la prensa y por eso pretendió elevar sus propósitos y convertirla en una herramienta más para lograr la paz y la unidad de todos los argentinos".

Asimismo, expresó que "Fray Mamerto Esquiú, ya sea desde la cátedra, desde el púlpito, desde sus sermones, homilías y también desde la prensa, buscará siempre lograr la paz. Lo que nos dice Esquiú es que el periodismo, la comunicación social debe ser una herramienta, una prenda de paz, usar estos medios de comunicación para seguir trabajando por la paz y unidad de todos los argentinos".

Los Mártires Riojanos y una peregrinación especial

Luego de una breve recreación, Ana Martínez, de La Rioja, ofreció una charla dedicada a los beatos riojanos: Mons. Enrique Angelelli, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, franciscano, y el laico Wenceslao Pedernera, esposo y padre de familia.

Durante su exposición brindó detalles sobre la vida de los mártires riojanos asesinados en 1976 durante la última dictadura militar argentina debido a su compromiso pastoral con los más pobres. Entre otros aspectos, destacó su testimonio de amor y su mensaje de perdón, a ejemplo de Jesús, a quien predicaron con fervor y convicción.

La primera parte de la jornada también incluyó una peregrinación hasta la Catedral, donde los participantes compartieron un momento de oración ante la sagrada imagen de la Inmaculada Concepción en su Camarín. Allí escucharon una breve reseña histórica y cantaron juntos el Ángelus.

Comunicación de crisis e Inteligencia Artificial

El encuentro fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de Concepción. El instrumento legal fue leído durante la jornada y posteriormente entregado a la Hna. Silvia Somaré, en su carácter de delegada regional, por el intendente Alejandro José Molinuevo, quien participó del encuentro.

La segunda parte de la actividad estuvo dedicada a la Comunicación de Crisis, la Inteligencia Artificial y los Equipos de Comunicación en las diócesis, con una exposición a cargo de la Hna. Silvia Somaré.

Este espacio se desarrolló mediante trabajos grupales cuyos resultados fueron compartidos posteriormente entre todos los asistentes, favoreciendo el intercambio de experiencias y reflexiones.

El encuentro concluyó con la celebración de la Santa Misa a los pies de la Inmaculada Concepción en la Catedral, poniendo fin a una jornada de formación, reflexión e intercambio que reunió a comunicadores de toda la Región NOA y en la que Catamarca tuvo una destacada participación a través de la presentación dedicada al Beato Mamerto Esquiú, resaltando su legado como periodista y comunicador comprometido con la paz y la unidad.