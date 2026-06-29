Lunes nubladito y máxima de 13 grados en Catamarca

El inicio de la última semana de junio estará caracterizado por condiciones meteorológicas estables en la provincia de Catamarca. De acuerdo con el pronóstico correspondiente a este lunes, no se esperan precipitaciones durante ninguna franja horaria de la jornada, mientras que las temperaturas se moverán dentro de un rango moderado, con una mínima de 7 y una máxima de 13 grados.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que el tiempo presentará variaciones principalmente en la cobertura nubosa y en la intensidad del viento a medida que avancen las horas. Aunque el cielo irá modificando su aspecto desde un escenario completamente despejado durante la madrugada hacia condiciones mayormente nubladas en gran parte del día, la probabilidad de lluvias permanecerá en cero, consolidando un panorama de estabilidad para todo el territorio provincial.

Cómo evolucionará el tiempo

La madrugada comenzó con cielo despejado, ofreciendo el período de menor nubosidad de toda la jornada. En ese momento, la temperatura descendió hasta los 6 grados, convirtiéndose en el registro mínimo previsto para el día. Los vientos soplarán desde el Noreste (NE) con velocidades comprendidas entre 7 y 12 km/h, manteniendo condiciones relativamente calmas.

Con la llegada de la mañana, el panorama comenzará a modificarse. El pronóstico señala un cielo mayormente nublado, acompañado por un ascenso de la temperatura hasta los 7 grados. También se producirá un cambio en la circulación del viento, que rotará hacia el Norte (N) y aumentará su intensidad, alcanzando velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde persistirá la nubosidad, sin cambios en la probabilidad de precipitaciones. Será además el momento de mayor temperatura de la jornada, con una máxima prevista de 13 grados. En cuanto al viento, volverá a predominar desde el Noreste (NE), con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, marcando el período de mayor intensidad sostenida del día.

La noche llegará con ráfagas intensas

Hacia la noche, las condiciones del cielo mostrarán una leve mejoría, con un pronóstico de cielo parcialmente nublado. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 7 grados, mientras que el viento disminuirá su velocidad sostenida, manteniéndose entre 7 y 12 km/h manteniendo la orientación de la hora anterior.

Sin embargo, el aspecto más destacado del cierre de la jornada será la posibilidad de registrarse ráfagas de viento con velocidades comprendidas entre 42 y 50 km/h. Ante este incremento puntual en la intensidad del viento, se recomienda mantener precaución durante las actividades nocturnas.

Sin lluvias previstas ¿en toda la semana?

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico para este lunes es que no se esperan precipitaciones en ningún momento del día. La probabilidad de lluvias permanecerá en cero desde la madrugada hasta la noche, consolidando un escenario de estabilidad meteorológica.

Esta tendencia, según el SMN se mantendrá durante toda la semana. Solo se pronostica nubosidad pero las lluvias se mantendrán lejos en el final de junio. Y en cuanto a los valores térmicos, habrá mínimas muy bajas, de hasta 1 grado en el caso del Valle Central y las máximas oscilarán entre los 14 y los 6 grados.